FOTO Velika akcija na obali: Policija od Solina do Hvara uhitila čak sedam dilera

Splitsko-dalmatinska policija je u samo dva dana na području Splita, Solina i Hvara imala su značajne rezultate u suzbijanju zloupotrebi droga. Inspektori su u četiri odvojene akcije zaplijenili veće količine amfetamina, marihuane i hašiša te otkrili laboratorij za uzgoj droge. Ukupno je uhićeno sedam osoba, čime je policija presjekla lanac ulične prodaje na širem splitskom području.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Serija uhićenja započela je 10. ožujka u Kaštel Sućurcu, gdje su inspektori Odjela za droge oko 20 sati presreli 28-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine. Iako su kod njega u tom trenutku pronašli tek manju vrećicu s 1,5 grama amfetamina, to je bio tek početak šire istrage.

Sutradan su policajci, temeljem prikupljenih saznanja, upali u stan i druge prostorije koje osumnjičeni koristi na području Solina. Pretraga je potvrdila sumnje istražitelja jer su u objektu pronašli gotovo kilogram amfetamina, točnije 942 grama te droge, uz digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je 28-godišnjaka uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predala pritvorskom nadzorniku. Ostala uhićenja i zapljene na Hvaru i u Splitu dio su istog sigurnosnog pritiska kojim su policijski službenici u proteklih 48 sati očistili ulice od znatne količine ilegalnih supstanci.

Kućni laboratorij na Hvaru

u Starome Gradu na Hvaru razbila kućni laboratorij za uzgoj marihuane i uhitila 44-godišnjaka. Službenici Policijske postaje Hvar pretražili su jučer, 11. ožujka, dom osumnjičenika te tamo zatekli kompletnu opremu za kontrolirani unutarnji uzgoj droge montiranu u dva šatora.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Tijekom pretresa istražitelji su zaplijenili 18 stabljika indijske konoplje visine do jednog metra, kao i 28 grana s cvjetnim vrhovima. Osim živih biljaka, policajci su u kući pronašli 136 grama gotove marihuane, 88,5 grama hašiša te veću količinu sjemenki i lišća.

Jasne dokaze o preprodaji droge policija je pronašla u obliku šest digitalnih vaga s tragovima opijata, 50 vrećica za pakiranje, mobitela te 785 eura u gotovini. Svi navedeni predmeti su oduzeti, a muškarca čeka kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija će osumnjičenog 44-godišnjaka tijekom dana predati pritvorskom nadzorniku.