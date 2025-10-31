Obavijesti

POROTA VIJEĆALA ŠEST SATI

Dvojac osudili za ubojstvo Hrvata u Irskoj: 'Došli su nam odostraga, imali su palice...'

Piše Ivan Štengl,
Dvojac osudili za ubojstvo Hrvata u Irskoj: 'Došli su nam odostraga, imali su palice...'
Foto: Pixsell/Gofundme

Većinsku odluku porota je donijela nakon šest sati vijećanja. Porota je oslobodila Connora Raffertyja (21). Sva trojica izjasnila su se krivima za napad i nanošenje ozljeda Štrokovu prijatelju, Davidu Družincu

Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) proglašeni su na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu krivi za ubojstvo 31-godišnjeg Hrvata Josipa Štroka  prošle godine. Treći optuženik je oslobođen, prenosi irski portal RTÉ. Nije poznato koliku su kaznu dobili.

Većinsku odluku porota je donijela nakon šest sati vijećanja. Porota je oslobodila Connora Raffertyja (21). Sva trojica izjasnila su se krivima za napad i nanošenje ozljeda Štrokovu prijatelju, Davidu Družincu.

JOŠ NIJE DOBIO TIJELO SINA Oglasio se otac ubijenog Hrvata u Irskoj: 'Pretukli su ih jer nisu pričali njihovim jezikom...'
Oglasio se otac ubijenog Hrvata u Irskoj: 'Pretukli su ih jer nisu pričali njihovim jezikom...'

Podsjetimo, Štrok i njegov prijatelj David Družinec pretučeni su 30. ožujka, a Štrok je od zadobivenih ozljeda preminuo 3. travnja.

Njegov prijatelj David Družinec dobio je sedam prijeloma kostiju.

- Došli su odostraga, prvo me udarili bejzbol palicom ili nečime slično tome. Pao sam u nesvijest. Nakon nekoliko minuta, uspio sam ustati i probuditi se. Vidio sam što rade Josipu. Htio sam mu pomoći i dobio sam udarac još četiri puta i bio sam gotov. Zadnje čega se sjećam su svjetla hitne pomoći - ispričao je Josipov prijatelj za irske medije.

