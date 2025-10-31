Dvojac osudili za ubojstvo Hrvata u Irskoj: 'Došli su nam odostraga, imali su palice...'

Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) proglašeni su na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu krivi za ubojstvo 31-godišnjeg Hrvata Josipa Štroka prošle godine. Treći optuženik je oslobođen, prenosi irski portal RTÉ. Nije poznato koliku su kaznu dobili.

Većinsku odluku porota je donijela nakon šest sati vijećanja. Porota je oslobodila Connora Raffertyja (21). Sva trojica izjasnila su se krivima za napad i nanošenje ozljeda Štrokovu prijatelju, Davidu Družincu.

Podsjetimo, Štrok i njegov prijatelj David Družinec pretučeni su 30. ožujka, a Štrok je od zadobivenih ozljeda preminuo 3. travnja.

Njegov prijatelj David Družinec dobio je sedam prijeloma kostiju.

- Došli su odostraga, prvo me udarili bejzbol palicom ili nečime slično tome. Pao sam u nesvijest. Nakon nekoliko minuta, uspio sam ustati i probuditi se. Vidio sam što rade Josipu. Htio sam mu pomoći i dobio sam udarac još četiri puta i bio sam gotov. Zadnje čega se sjećam su svjetla hitne pomoći - ispričao je Josipov prijatelj za irske medije.