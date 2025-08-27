Dvoje djece ubijeno u napadu u školi u Minnesoti: Napadač uz sebe imao čak tri vrste oružja

Dvoje djece je ubijeno, a 17 osoba je ozlijeđeno u srijedu u pucnjavi tijekom mise u katoličkoj školi u Minneapoliosu, u saveznoj državi Minnesota, rekao je načelnik policije Brian O'Hara. Ubijena djeca su stara osam i 10 godina. Prema prvim informacijama, vjeruje se da većinu žrtava čine djeca.

Foto: Ben Brewer

Policija vjeruje da je napadač, koji si je oduzeo život na parkiralištu ispred škole, djelovao sam. Naoružan s tri vrste oružja, napadač je kroz prozore otvorio vatru na djecu i ostale vjernike tijekom mise kojom je obilježen prvi tjedan nastave nakon praznika, rekao je O'Hara, nazvavši taj čin nasilja "potpuno neshvatljivim".

Pucnjava se dogodila u osnovnoj školi koja se nalazi u sklopu Crkve Navještenja. I prije nego su stigla izvješća o mrtvima i ranjenima, predsjednik Donald Trump je komentirao tragičan događaj na svojoj platformi Truth Social: "FBI je brzo djelovao i na mjestu je događaja." Također je pozvao na molitvu za žrtve.

Foto: Ben Brewer

Prema policiji, napadač je bio u ranim 20-im, no za sada se ne zna je li bivši učenik te škole. Guverner Minnesote Tim Walz opisao je incident na X-u kao "strahotan čin nasilja". Školu pohađaju djeca od predškolske dobi do osmog razreda. Škole su česta meta napada vatrenim oružjem u SAD-u.