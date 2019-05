Dvoje djece umrlo, četvero je u bolnici. Uhitili su im roditelje?

Dva su dječaka u dobi od 13 i 14 godina preminula u bolnici u koju je nakon 'ozbiljnog incidenta' u Sheffieldu dovedeno šestero djece s obiteljskog imanja, piše Manchester Evening News.

Troje djece, u dobi od 11, 10 i tri godine, kao i sedmomjesečna beba ostaju u bolnici na liječenju.

Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

Do tragedije je došlo u petak u kući u engleskom gradu Sheffieldu.

Lokalna policija javlja da su 37-godišnji muškarac i 34-godišnja žena uhićeni zbog povezanosti s ovim incidentom. Oni za sad ostaju u pritvoru, a policija ih još treba ispitati.

