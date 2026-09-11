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TRAGEDIJA

Dvoje mrtvih kod Velike Gorice: Divljao autom pa udario u stup

Piše Ivan Štengl,
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Dvoje mrtvih kod Velike Gorice: Divljao autom pa udario u stup
Velika Gorica: Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Promet je bio zatvoren gotovo do 10 sati ujutro, a tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu

Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće kod Velike Gorice u kojoj su u srijedu oko 4 sata ujutro poginuli vozač (36) i putnica (27).

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Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći VIDEO
Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Kako navode iz policije vozač je, bez položenog vozačkog ispita, zbog prevelike brzine izgubio kontrolu nad Toyotom te udario u rubni kamen, a zatim pogodio rasvjetni stup u Zagrebačkoj ulici.

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- Očevid na mjestu događaja je obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke - navodi policija.

Velika Gorica: Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći
Velika Gorica: Dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Promet je bio zatvoren gotovo do 10 sati ujutro, a tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

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