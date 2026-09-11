Promet je bio zatvoren gotovo do 10 sati ujutro, a tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu
TRAGEDIJA
Dvoje mrtvih kod Velike Gorice: Divljao autom pa udario u stup
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Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće kod Velike Gorice u kojoj su u srijedu oko 4 sata ujutro poginuli vozač (36) i putnica (27).
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Kako navode iz policije vozač je, bez položenog vozačkog ispita, zbog prevelike brzine izgubio kontrolu nad Toyotom te udario u rubni kamen, a zatim pogodio rasvjetni stup u Zagrebačkoj ulici.
- Očevid na mjestu događaja je obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke - navodi policija.
Promet je bio zatvoren gotovo do 10 sati ujutro, a tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
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