Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja, nakon čega slijedi podnošenje posebnog izvješća Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, rekla je policija
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Teška nesreća kraj Okučana: Vozač izletio u kanal i poginuo
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Brodsko-posavska policija objavila je kako je jutros na kolniku ŽC 4153 u Vrbovljanima došlo do slijetanja automobila u kanal pri čemu je jedna osoba smrtno stradala.
- Policijski službenici su utvrdili da je 68-godišnjak upravljajući osobnim automobilom iz neutvrđenih razloga prešao na zemljanu bankinu i sletio u odvodni kanal, udarivši prednjim dijelom automobila u betonski most kolnog ulaza. Na mjestu događaja smrtno je stradao 68-godišnjak - rekla je policija.
Dodaju da se nastavlja daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja, nakon čega slijedi podnošenje posebnog izvješća Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.
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