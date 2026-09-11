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Teška nesreća kraj Okučana: Vozač izletio u kanal i poginuo

Piše Luka Safundžić,
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Teška nesreća kraj Okučana: Vozač izletio u kanal i poginuo
Ilustracija | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja, nakon čega slijedi podnošenje posebnog izvješća Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, rekla je policija

Brodsko-posavska policija objavila je kako je jutros na kolniku ŽC 4153 u Vrbovljanima došlo do slijetanja automobila u kanal pri čemu je jedna osoba smrtno stradala.

- Policijski službenici su utvrdili da je 68-godišnjak upravljajući osobnim automobilom iz neutvrđenih razloga prešao na zemljanu bankinu i sletio u odvodni kanal, udarivši prednjim dijelom automobila u betonski most kolnog ulaza. Na mjestu događaja smrtno je stradao 68-godišnjak - rekla je policija. 

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Dodaju da se nastavlja daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja, nakon čega slijedi podnošenje posebnog izvješća Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

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