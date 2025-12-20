Dvoje Nijemaca poletjelo u svemir s Jeffom Bezosom: Među putnicima i prva paraplegična osoba

Dvoje njemačkih državljana u subotu se upustilo u kratko putovanje svemirom s američkom svemirskom tvrtkom Blue Origin osnivača Amazona Jeffa Bezosa, uključujući prvu paraplegičnu osobu koja se otisnula u svemir.

U prijenosu uživo koji na internetskim stranicama vidi se raketa New Shepard NS-37 kako polijeće iz zapadnog Teksasa na let koji je trajao otprilike 11 minuta.

Bilo je to šesnaesto putovanje Bezosove tvrtke za svemirski turizam i prvo takvo svemirsko putovanje s dvoje Nijemaca na brodu - bivšim svemirskim inženjerom Hansom Königsmannom i korisnicom invalidskih kolica Michaelom Benthaus, inženjerkom u Europskoj svemirskoj agenciji (ESA).

Michaela je prva osoba s paraplegijom koja je krenula na let u svemir.

U raketi su još bila četvorica američkih poduzetnika.

Uglavnom automatizirano putovanje odvelo je šestero sudionika na visinu od oko 100 kilometara, što je uključivalo i kratko razdoblje u bestežinskom stanju.

Mnogi kritiziraju letove tvrtke Blue Origin za bogate kupce, prvenstveno zbog ograničene znanstvene vrijednosti, utjecaja na okoliš i klimu te zbog njihove elitističke prirode.

Kritičari smatraju da je riječ o nepotrebnom svemirskom turizmu za superbogate.