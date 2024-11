Dvoje ozlijeđenih u eksploziji u Kninu sami su došli do liječnika. Hitnjak: 'Krvi je bilo do koljena'

Uz vrisak i zapomaganje da im se pomogne, dvoje ozlijeđenih sa strašnim ranama od ručne bombe M-75, sami su došli do Hitne pomoći u Kninu, doznajemo. Naime, do eksplozije bombe došlo je u podrumskom stanu zgrade koja se nalazi nekoliko desetaka metara dalje. Podsjetimo, u eksploziji je poginuo Marko P. (25). Njemu je bombu u ruke dao B. P. (23) koji je teško ozlijeđen. S teškim ozljedama završio je još jedan mladić B. Č. (25) te sestre V. B. (21) i S. B. (16).

Dežurnim djelatnicima je dvoje ozlijeđenih, koji su sami došli do njih, uspjelo dodati da ima još nastradali. Medicinsko osoblje odmah je zbrinulo dvoje mladih i odvezli su ih u bolnicu u Kninu. Potom su pozvali dodatni tim Hitne pomoći iz Drniša da zajedno odu u stan u kojem je eksplodirala bomba.

U tom trenutku medicinsko osoblje ne zna što ih čeka, postoji li još kakva opasnost i koliko su teško ozlijeđeni mladi koji su se te kobne noći okupili na druženju. Najmanje šestero ljudi, odnosno dva tima liječnika, medicinska sestra i vozač bili su prvi koji su zatekli strahote. Nisu razmišljali o tome, cilj im je bio kako pomoći mladima. Kontaktirali smo neke od djelatnika koji su te noći došli na intervenciju. Ne žele da ih se naziva herojima, ali priznaju da će te slike zauvijek nositi sa sobom.

- Ne smatram se herojem, no nas nitko ne pita što mi prolazimo. Tek nas je nazvala glavna sestra zavoda za Hitnu pomoć šibensko-kninske županije, Željka Samac, i pitala kako smo, i to je to. Svjestan sam kakav posao radim, emocije vas stignu kasnije, ali da nitko ne pita za nas, osim pojedinaca je grozno. U cijeloj priči svi će nositi te slike doživotno u sebi - kratko nam je rekao jedan djelatnik Hitne pomoći, koji je kobnu noć bio u smjeni.

Kninska tragedija bila je povod i da se Hrvoje Vulić, vozač Hitne pomoći koji 15 godina radi svoj posao, obrati javnosti. U objavi na Facebooku progovorio je o užasu koji su njegovi kolege zatekli nakon eksplozije bombe u stanu u Kninu.

'Kao da smo nebitni, a spašavamo živote'

- Poslije svake intervencije gdje se spašavaju ljudski životi, heroji su vatrogasci, HGSS, policija, a mi hitnjaci, koji jedino u opisu svog posla imamo spašavanje ljudskih života, mi smo, da oprostiš, nebitni u toj priči. Pomalo mi to smeta jer nama je svaki dan ružan: poginuli, umrli, padovi, reanimacije, spašavanje djece - započeo je Vulić Valentić.

- Svaki dan nešto jako ružno, što nije normalno, i mi to moramo gutati. I sve nam te ružne scene negdje ostaju u našoj glavi, ma koliko mi bili jaki. Mozak pamti, htjeli mi ili ne. Moje kolege koji su bili na ovoj tragediji u Kninu samo je nazvala glavna sestra i pitala kako su. I nitko drugi, čak nitko ni iz Uprave Zavoda - napisao je hitnjak pa nastavio.

- A krvi je bilo do koljena i scene su bile strašne. Kao da smo psi. Od svih hitnih službi, mi jedini nemamo beneficirani radni staž. Imaju ga čak strojovođa vlaka i vozač kamiona koji vozi za, recimo, Velpro, a mi koji smo na prvoj liniji, viđamo strahote svaki dan, nama to, misle oni koji odlučuju, ne treba. Kao psi. U Zavodima čak ne postoji ni psihološka pomoć za ljude koji svakodnevno svjedoče takvim scenama kao što je bila ona u Kninu. A iz iskustva govorim kada kažem da se teško suočiti s bilo kakvom smrću, a kamoli sa smrću mladog stvorenja. U svima nama trag je strašan, ali ne treba nam ni pomoći - navodi.

Ističe i kako je vidio najgroznije stvari na intervencijama.

- Pišu se tekstovi o tome koliko su vatrogasci, HGSS i ostali u šoku kad se ovako nešto dogodi, a nas ni javnost ni nadređeni ne pitaju ništa. Kao dugogodišnji djelatnik Hitne, vidio sam sve najgroznije stvari koje se čovjeku mogu dogoditi, uživo. Nakon svega, pitam se što smo mi hitnjaci, jesmo mi od čelika ili smo ljudi od krvi i mesa? - zapitao se Hrvoje koji napominje da nije sudjelovao u intervenciji, ali se u 15 godina nagledao svega, što je neopisivo i nezamislivo čovjeku. Posao će i dalje raditi, no za razliku od drugih beneficija nema, osim što može biti napadnut kad dolazi na intervenciju, što se i događalo, a ne tretira se kao napad na službenu osobu.

Dan žalosti u Kninu

Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić proglasio je srijedu, 27. studenog, Danom žalosti zbog tragične pogibije mladića.

- Ovaj nesretni događaj potresao je našu zajednicu. Proglašenjem Dana žalosti želimo odati počast njegovom životu, te izraziti sućut obitelji i prijateljima u ovim teškim trenucima. Istovremeno, ovo je prilika da se kao zajednica osvrnemo na važnost odgovornosti, solidarnosti i vrijednosti ljudskog života. Kao grad koji je kroz svoju povijest prošao brojne izazove i gubitke, svjesni smo koliko je svaki mladi život neizmjerno vrijedan. Pozivamo sve građane, poslovne subjekte i institucije da na Dan žalosti iskažu pijetet prema ovom mladom životu, spuštanjem zastava na pola koplja i suzdržavanjem od održavanja javnih događanja zabavnog karaktera. Zajedno se prisjetimo da je kršćanski, ali i ljudski, ispravno odati počast svakom izgubljenom životu. Neka ovo bude trenutak za zajedništvo i suosjećanje! - stoji u objavi Grada Knina.