Dvoje ozlijeđenih u naletu auta na električni romobil u Sl. Brodu

U nedjelju je u Slavonskom Brodu jedan automobil naletio na električni romobil na kojem su bile dvije mlađe osobe. Prometna nesreća dogodila se u 16:14 sati, u Ulici Mihovila Pavlinovića, a informaciju je za 24sata potvrdila i policija.

Kako javljaju iz PU brodsko-posavske, na mjesto nesreće stigla je i hitna pomoć, no u pitanju su bile lakše ozljede te su vozači romobila odmah pušteni kući.

Okolnosti nesreće bit će utvrđene očevidom koji je još uvijek u tijeku.