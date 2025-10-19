Na mjesto nesreće stigla je i hitna pomoć, no utvrđeno je kako su u pitanju lakše tjelesne ozljede te su vozači romobila odmah pušteni kući
UŽAS U SLAVONIJI
Dvoje ozlijeđenih u naletu auta na električni romobil u Sl. Brodu
U nedjelju je u Slavonskom Brodu jedan automobil naletio na električni romobil na kojem su bile dvije mlađe osobe. Prometna nesreća dogodila se u 16:14 sati, u Ulici Mihovila Pavlinovića, a informaciju je za 24sata potvrdila i policija.
Kako javljaju iz PU brodsko-posavske, na mjesto nesreće stigla je i hitna pomoć, no u pitanju su bile lakše ozljede te su vozači romobila odmah pušteni kući.
Okolnosti nesreće bit će utvrđene očevidom koji je još uvijek u tijeku.
