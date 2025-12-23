Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...

Bivši gazda Agrokora, Ivica Todorić, već pet godina najavljuje da će na međunarodnoj arbitraži u Washingtonu uzeti milijarde eura od Republike Hrvatske jer je pokrenuo spor kojim dokazuje da mu je država otela tvrtku. Međutim, u samom završetku postupka Todoriću se sve počelo urušavati poput kule od karata.

Konkretno, izgubio je tvrtke preko kojih tuži Hrvatsku, izgubio je i odvjetnike koji su ga zastupali, ostavio je ponovno dugove za postupak i zastupanje, nema novca za daljnje financiranje spora, a pravni manevar kojim pokušava sve prepustiti novom financijeru je u postupku osporavanja. Postoji zato velika mogućnost da će arbitraža pasti i prije konačne odluke arbitara, a Todorić, u svakom slučaju, ne može očekivati da će osobno dobiti ikakve novce.

Spirala po kojoj je sve krenulo po zlu za bivšega Gazdu počela je krajem studenoga iz Hrvatske. Ključno za razumijevanje slučaja je da Todorić nije 2020. pokrenuo osobno postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) u Washingtonu. Pokrenule su ga dvije tvrtke iz Nizozemske u kojima je on bio direktor: Adria Group i Adria Group Holding. Vlasnik obje te tvrtke je hrvatska tvrtka Agrokor projekti, kojoj je Todorić bio osobno vlasnik i koja je u stečaju. U tvrtki Agrokor projekti odluke donose oni kojima je ostao dužan, vjerovničko vijeće. Todorić je prijavio golemo potraživanje, ali je ove godine sud stao na stranu Fortenove, koja je to osporila. Fortenova je nastala od Agrokora i danas joj je većinski vlasnik Pavao Vujnovac.

Krajem studenoga izabran je novi stečajni upravitelj Agrokor projekata, Todorić nije imao pravo glasa, a Fortenova kao većinski vlasnik duga ima ključnu ulogu. Novi stečajni upravitelj Zoran Bogojević napisao je opsežno izvješće za Trgovački sud u Zagrebu u kojem je otkrio što se događalo u dramatičnom preokretu zadnjih mjesec dana. 24sata su imala ekskluzivni uvid u to izvješće koje otkriva i brojne nepoznate detalje jer je postupak u Washingtonu tajan.

Stečajni upravitelj Bogojević je dobio zadatak provjeriti i imovinu nizozemskih tvrtki, sporove i sve ostalo što može utjecati na rad tih tvrtki. Već početkom prosinca je suspendirao Todorića kao direktora obje nizozemske tvrtke i postavio sebe. Dakle, Todorić je nakon vlasništva izgubio i mogućnost da uopće donosi odluke u tvrtkama koje su ime njega pokrenule arbitražu u Washingtonu. Čudno je da to nije učinjeno i ranije. U svojem izvješću stečajni upravitelj navodi da mu Todorić uopće nije odgovorio na upite vezane za troškove i predaju dokumentacije vezano za arbitražu.

Ali novi stečajni upravitelj tad otkriva da je Todorić pokušao prodati cijelu arbitražu tvrtki Elektronček i da nije plaćao odvjetnike kojima su dvije nizozemske tvrtke ostale dužne 1,3 milijuna eura.

Isti dan kad je u Zagrebu u studenome Bogojević potvrđen za stečajnog upravitelja, Todorić je potpisao prijenos potraživanja (cesija) u arbitraži u Washingtonu tvrtki Elektronček. To znači da kad bi taj spor tvrtke dobile, Elektronček bi dobio odštetu. Elektronček je registriran u Nizozemskoj, ali joj je vlasnik možda i najbogatiji Slovenac Joc (Jože) Pečečnik, Todorićev dobar prijatelj. Slovenski istraživački portal necenzurirano je lani objavio da su u posjedu dokumenata po kojima su Pečečnikove tvrtke posudile 960.000 eura Vesni Todorić, Ivičinoj supruzi.

Stečajni upravitelj Bogojević u svojem izvješću čitavo vrijeme piše o "navodnom ugovoru" koji je Todorić sklopio s prijateljem i spori da je to uopće pravno mogao učiniti. Smatra da je Todorić učinio štetan potez, i u to u trenutku kad je znao da će biti smijenjen jer je u Hrvatskoj imenovan novi stečajni upravitelj. Problematično je i što je Todorić "ugovorio" da nizozemskim tvrtkama u slučaju dobivanja spora pripadne tek pet posto odštete, a 95 posto Elektrončeku, koji se zauzvrat obvezao financirati daljnji postupak arbitraže.

Stečajni upravitelj izvještava hrvatski sud da je pisao Elektrončeku.

- Prema nizozemskom zakonu ova 'transakcija' očito bi bila ništetna (ili barem pobojna) te očito predstavlja nezakoniti čin gospodina Todorića i Elektrončeka prema Adria Group i vjerovnicima navedenog društva. Pozvao sam ga zato da potvrdi da se Elektronček Group odriče svih svojih potraživanja u vezi s navodnom cesijom ili će u protivnom Adria Group poduzeti sve (pravne) mjere koje smatra potrebnima kako bi se ograničila šteta nastala iz ovih nezakonitih radnji - piše, među ostalim, stečajni upravitelj zašto će pobijati taj prijenos.

Iz te tvrtke su mu rekli da će zbog složenosti slučaja i blagdana odgovoriti tek u siječnju.

Kako nije dobio ni izvješća o troškovima arbitraže od Todorića, Bogojević je kontaktirao i odvjetnicu Gisele Stephens-Chu, koja je vodila pravni tim koji zastupa nizozemske tvrtke u arbitraži protiv Hrvatske. Ona mu je otkrila da je Todorićev plan bio da od Arbitražnog suda traži da naredi Hrvatskoj da do dovršetka postupka u Washingtonu bude obustavljeno suđenje Todoriću u Hrvatskoj za izvlačenje novca iz Agrokora, a stečajni upravitelj se s tim nije složio. Odvjetnica je pobrojila i troškove te rekla da je Todorić dosad "neuredno plaćao", i to od zajmova. Otkrila je da su samo njezini troškovi ugovoreni u maksimalnom iznosu nešto višem od četiri milijuna eura, a za ostatak pravnog tima 1,23 milijuna eura.

- Prema specifikaciji odvjetnice Stephens-Chu, dug nizozemskih društava za odvjetničke usluge zaključno s 15. prosinca 2025. godine iznosi 1,3 milijuna eura te bi do srpnja 2026. godine trebao narasti za dodatnih 880.000 eura. Prema tvrdnji odvjetnice, na ime odvjetničkih usluga dosad je plaćeno 820.000 eura, a dospjelo dugovanje samo u odnosu na odvjetnicu Stephens-Chu iznosi 480.000 eura te dodatnih 100.000 eura dospjelih dugovanja u odnosu na preostale članove tima - navodi stečajni upravitelj.

Ali to nije sve, za pravne eksperte treba platiti 790.000 eura, a tu su i novi troškovi predujmova za ICSID. Samo zadnji predujam je iznosio lani 150.000 eura, a odvjetnica je navela da će oni pred kraj arbitraže biti "u značajnom iznosu". Stečajni upravitelj joj odgovara da se ne može očitovati hoće li to moći podmiriti. Odvjetnica nakon toga raskida ugovor i povlači punomoć. Dakle, protiv Hrvatske u ovom trenutku nema tko voditi slučaj. Stečajni upravitelj Bogojević joj je napomenuo da ne može zastupati ni Todorića osobno ni Elektronček.

U izvješću koje je zaključeno u utorak, 23. prosinca, stečajni upravitelj tako upoznaje sud i vjerovnike sa svime što se događalo u Nizozemskoj i traži hitnu skupštinu na kojoj će se odlučiti o daljnjem vođenju arbitraže i pobijanju prijenosa potraživanja prema Elektrončeku.

Ali s velikom mogućnosti se može reći kako će se sve rasplesti. Todorić nije imao ovlasti prenijeti Elektrončeku potraživanja u arbitraži u zamjenu za financiranje, pa će se to vrlo izgledno osporiti u Nizozemskoj. Nizozemske tvrtke Adria Group i Adria Group Holding nemaju novca za plaćanje dugova za dosadašnje troškove arbitraže niti za nastavak. Nastavak arbitraže bi trebala financirati uglavnom Fortenova. Ali Fortenova bi time išla protiv Hrvatske te bi praktički trošila milijune na dokazivanje da je Todorić nezakonito izgubio Agrokor, a novi vlasnici ga nezakonito preuzeli. Jer Todorić je prodao Elektrončeku i spor u Nizozemskoj protiv Fortenovina društva. Dakle, Pavo Vujnovac bi trebao financirati praktički spor protiv sebe i Hrvatske. To je zaista teško očekivati, a u tom slučaju arbitraža i pada.

Čak i da stečajni upravitelj ne uspije osporiti prijenos na Elektronček, teško da bi Arbitražni sud prihvatio sasvim novu, nepovezanu tvrtku koja tvrdi da je oštećena i preuzima spor u finišu arbitraže. A Elektronček više nema na raspolaganju niti odvjetnike koji su cijeli spor dosad nosili. Todorićeva arbitraža je ionako bila na staklenim nogama jer je sam svojevoljno potpisao da prepušta Agrokor na upravljanje državi. A ovaj novi zaplet svjedoči da će arbitraža teško i preživjeti.