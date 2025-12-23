Obavijesti

VIŠE NE SVIJETLI

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
Foto: Pixsell/035 Portal

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.

Točno je da su prerezali kablove. Policija će to riješiti kada pogleda nadzorne kamere, rekao nam je kratko vlasnik kuće iz Podvinja u Slavonskom Brodu.

Podsjetimo, riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“.

Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.

Portal 035 objavio je fotografije uništenih žica.

POTVRDILI ZA 24SATA Kuću u Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Bila mu je policija, evo što su utvrdili...
Kuću u Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Bila mu je policija, evo što su utvrdili...

O svemu se oglasila i brodsko-posavska policija iz koje su rekli da je nepoznati počinitelj je oštetio ukrasne svjetleće lampice na ogradi obiteljske kuće, oštetivši vlasnika za više stotina eura.

- Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari - rekli su iz policije. 

Dodali su da policajci nastavljaju daljnji rad u cilju pronalaska počinitelja navedenog kaznenog djela te slijedi izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. 

