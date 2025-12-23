FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Točno je da su prerezali kablove. Policija će to riješiti kada pogleda nadzorne kamere, rekao nam je kratko vlasnik kuće iz Podvinja u Slavonskom Brodu.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:42 Kuću u Brodu ukrasio natpisom 'Znam Da vam Smeta'. Bila mu je policija, evo što su utvrdili... | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Podsjetimo, riječ je o kući koju su vlasnici tijekom blagdana okitili lampicama uz natpis „Znam Da vam Smeta“, pri čemu su istaknuta velika slova ZDS, čime se, prema svemu sudeći, aludira na poklič „Za dom spremni“.

Lampicama su oblikovali i grb s prvim bijelim poljem.

Portal 035 objavio je fotografije uništenih žica.

O svemu se oglasila i brodsko-posavska policija iz koje su rekli da je nepoznati počinitelj je oštetio ukrasne svjetleće lampice na ogradi obiteljske kuće, oštetivši vlasnika za više stotina eura.

- Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari - rekli su iz policije.

Dodali su da policajci nastavljaju daljnji rad u cilju pronalaska počinitelja navedenog kaznenog djela te slijedi izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.