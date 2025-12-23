Obavijesti

News

Komentari 8
VIDEO

Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
Foto: PIXSELL/24sata

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

Nisu napali bend, napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente, rekao je za 24sata član grupe Joy komentirajući ZET-ov božićni domjenak. Podsjetimo, božićni domjenak Sindikata ZET-a koji je održan 19. prosinca u Rugvici pretvorio se u potpuni kaos. Jedan uzvanik popeo se na stol, skinuo gol i počeo plesati, a kasnije je sve eskaliralo i sa fizičkim sukobom. O svemu se sad oglasila grupa Joy.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Domjenak ZET-a 00:47
Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

- Ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice - poručili su u objavi na društvenim mrežama iz grupe Joy.

U detalje, zbog tekuće istrage, nisu mogli ulaziti...

SKIDALI SE GOLI I DIVLJALI VIDEO Bend koji je nastupao na domjenku ZET-ovaca: 'Napadnut je naš član. Ima teške ozljede!
VIDEO Bend koji je nastupao na domjenku ZET-ovaca: 'Napadnut je naš član. Ima teške ozljede!

- Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca ne možemo komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške - poručili su iz benda.

O cijelom događaju su se za 24sata kratko oglasili iz policije.

- Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas da su policijski službenici u subotu, 20. prosinca postupali temeljem dojave da više osoba remeti javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Posavskoj ulici u Rugvici. Vezano za navedeni događaj utvrđuju se sve okolnosti te je kriminalističko istraživanje u tijeku - poručuju iz policije. 

VIDEO: SKANDALOZNI DOMJENAK ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'
ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

Sve je komentirao i ZET koji je rekao da se u cijelosti ograđuju od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a.

- Organizator događaja je  Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je glasnogovornik ZET-a. 

Dodao je i da najoštrije osuđuju  bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

NEVJEROJATNO Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

- ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora - rekao nam je glasnogovornik. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025