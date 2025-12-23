Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Nisu napali bend, napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente, rekao je za 24sata član grupe Joy komentirajući ZET-ov božićni domjenak. Podsjetimo, božićni domjenak Sindikata ZET-a koji je održan 19. prosinca u Rugvici pretvorio se u potpuni kaos. Jedan uzvanik popeo se na stol, skinuo gol i počeo plesati, a kasnije je sve eskaliralo i sa fizičkim sukobom. O svemu se sad oglasila grupa Joy.

- Ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice - poručili su u objavi na društvenim mrežama iz grupe Joy.

U detalje, zbog tekuće istrage, nisu mogli ulaziti...

- Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca ne možemo komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške - poručili su iz benda.

O cijelom događaju su se za 24sata kratko oglasili iz policije.

- Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas da su policijski službenici u subotu, 20. prosinca postupali temeljem dojave da više osoba remeti javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Posavskoj ulici u Rugvici. Vezano za navedeni događaj utvrđuju se sve okolnosti te je kriminalističko istraživanje u tijeku - poručuju iz policije.

Sve je komentirao i ZET koji je rekao da se u cijelosti ograđuju od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a.

- Organizator događaja je Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekao nam je glasnogovornik ZET-a.

Dodao je i da najoštrije osuđuju bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

- ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora - rekao nam je glasnogovornik.