MAKLJAŽA U KAFIĆU

Dvoje pijanih muškaraca potuklo se u Dubravi: Jedan je teže, a drugi lakše ozlijeđen

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje pijanih muškaraca potuklo se u Dubravi: Jedan je teže, a drugi lakše ozlijeđen
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkoj bolnici Dubrava, priopćila je policija

Zagrebačka policija objavila je kako su se dvoje pijanih muškaraca potukli gostiteljskom objektu u Dubravi. Prema priopćenju, 56-godišnjak je lakše, a 49-godišnjak teško ozlijeđen te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

