Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkoj bolnici Dubrava, priopćila je policija
MAKLJAŽA U KAFIĆU
Dvoje pijanih muškaraca potuklo se u Dubravi: Jedan je teže, a drugi lakše ozlijeđen
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija objavila je kako su se dvoje pijanih muškaraca potukli gostiteljskom objektu u Dubravi. Prema priopćenju, 56-godišnjak je lakše, a 49-godišnjak teško ozlijeđen te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku