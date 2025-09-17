Obavijesti

PREVEZENI U BOLNICU

Pijani kaos na Maksimiru: 41-godišnjak lakše, a 67-godišnjak teško ozlijeđen u tučnjavi!

Piše Marta Divjak,
Obojica muškaraca su uhićeni i pod nadzorom su policije. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, priopćili su iz policije

Dvojica pijanih muškaraca u starosti 41 i 67 godina potukli su se jučer oko 23.10 sati na Maksimiru. U sukobu je 41-godišnjak lakše ozlijeđen i liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb dok je 67-godišnjak teško ozlijeđen, a liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

- Obojica muškaraca su uhićeni i pod nadzorom su policije. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku - priopćili su iz policije.
 

