Obojica muškaraca su uhićeni i pod nadzorom su policije. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, priopćili su iz policije
PREVEZENI U BOLNICU
Pijani kaos na Maksimiru: 41-godišnjak lakše, a 67-godišnjak teško ozlijeđen u tučnjavi!
Čitanje članka: < 1 min
Dvojica pijanih muškaraca u starosti 41 i 67 godina potukli su se jučer oko 23.10 sati na Maksimiru. U sukobu je 41-godišnjak lakše ozlijeđen i liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb dok je 67-godišnjak teško ozlijeđen, a liječnička mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.
- Obojica muškaraca su uhićeni i pod nadzorom su policije. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku - priopćili su iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku