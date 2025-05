Dvoje šefova u Inspektoratu smijenjeno zbog afere Zrmanja

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić je smijenio dvoje šefova u splitskom uredu Državnog inspektorata nakon što smo otkrili da prijava bespravne gradnje u kanjonu Zrmanje nije odrađena više od dvije godine. S pozicije voditelja područnog ureda Split je maknut Marinko Zeljko, a smijenjena je i voditeljica službe građevinske inspekcije Eni Tafra Bašić. Umjesto njih, sad ured vodi Nikša Sirotković, a građevinsku inspekciju Vesna Radić. Već kad smo objavili slučaj, bilo je najava da bi netko mogao izgubiti fotelju zbog grube pogreške, a sad se to i dogodilo iako u službenom odgovoru Inspektorat samo potvrđuje promjene bez ulaska u detalje.

- U Područnom uredu Split je došlo do promjena, odnosno premještaja - potvrđuju u Inspektoratu pa kažu da je sve odrađeno sukladno Zakonu o državnim službenicima.

Kravlja Draga: Ilegalne kuće na Zrmanji | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prije skoro dva tjedna 24sata su otkrila novu devastaciju strogo zaštićenog područja kanjona Zrmanje, koji je i dio Parka prirode Velebit. Uz samu obalu investitori su iskrčili šumu, probili putove, napravili čak sedam drvenih kućica, sve ogradili visokim zidom i željeznom ogradom te tako dobili imanje na državnoj zemlji na kojoj nikakva gradnja nije dopuštena. Kad smo istraživali ovu devastaciju, dobili smo informaciju da je već postojala prijava, po kojoj Inspektorat nije reagirao.

Međutim, iz Inspektorata su nam prvo odgovorili da su sve provjerili i da to nije točno. No ravnatelj PP-a Velebit Mario Šaban potvrdio nam je da je on osobno podnio prijavu nakon što su čuvari otkrili prve tri kućice - još u rujnu 2022. Kako nitko nije reagirao, napravljene su još četiri. Na tu informaciju Inspektorat je potvrdio da je ipak bilo prijave koja je stigla u Split, ali je oni nisu zaveli u sustav nego su je proslijedili u Zadar. Tamo je predmet dodijeljen inspektoru koji je nakon toga otišao na bolovanje, pa na kraju ništa nije odrađeno. Tek nakon našeg upita inspekcija je izašla na teren i utvrdila bespravnu gradnju. Zbog toga što su prvotno tvrdili da ništa nisu dobili i što nisu zaveli prijavu, sad je dvoje šefova izgubilo funkciju.

Na naše tekstove reagirao je i DORH, koji je otvorio predmet jer je gradnja u zaštićenom području kažnjiva sa šest mjeseci do pet godina zatvora. Ispitali su i dvojac iz Knina, Matu Marjanovića i Marka Đidu, koji su priznali da su oni gradili i obećali su sve sami ukloniti. 24sata su razgovarala i s upućenim mještanima, koji tvrde da je dvojac odlučio na sebe preuzeti krivnju kako bi zaštitili prave investitore, među kojima su i poznati poduzetnici te bivši sudac.