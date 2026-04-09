Dvojica maloljetnika prebila maloljetnika u Dubravi: Završio u bolnici, teško je ozlijeđen

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje da su teško ozlijedili jednog maloljetnika 5. travnja oko 23.50 sati na području Dubrave.

- Sumnja se da su osumnjičeni verbalno i tjelesno napali maloljetnika, udarali ga nogama i rukama po tijelu. Ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - izvijestila je policija.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu - zaključuje policija.