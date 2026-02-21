Obavijesti

TIJEKOM PROŠLE GODINE

Dvojica Moldavaca optuženi su za krađu čak 177.000 eura iz međimurskih bankomata

Piše HINA,
Dvojica Moldavaca optuženi su za krađu čak 177.000 eura iz međimurskih bankomata
Od 16. siječnja opet plaćanje naknade na bankomatima drugih banaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu optužilo je dvojicu Moldavaca za krađu preko 177.000 eura iz bankomata na međimurskom području tijekom prošle godine

Optužnicom se 35-godišnjaku i 25-godišnjaku stavlja na teret da su od 5. lipnja do 3. listopada 2025. ukrali novac iz četiri bankomata u vlasništvu različitih banaka.

Nakon što bi provalničkim alatima nasilno otvarali bankomate na njih su spajali prijenosno računalo putem kojeg bi izdavali naredbu za isplatu novca.

Na taj su način ukrali ukupno 177.010 eura, izvijestilo je tužiteljstvo koje dvojicu Moldavaca tereti za tešku krađu na osobito opasan ili drzak način zbog čega im prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

