POLICIJA IH TRAŽI

Našice: Glumili policajce i od starice ukrali novac i zlato

Osječko-baranjska policija traga za dvoje nepoznatih počinitelja koji su starici odnijeli novac i zlatninu vrijednu 4.500 eura

Osječko-baranjska policija traga za dvoje nepoznatih prevaranata koji su, lažno se predstavljajući kao policajci, 90-godišnjakinji iz Našica odnijeli novac i zlatninu, oštetivši je za više od četiri tisuće eura, izvijestila je policija u četvrtak.

Nepoznati muškarac je u utorak nazvao 90-godišnjakinju, predstavio se kao policijski službenik i rekao da će k njoj doći njegove kolege, kako bi preuzele njezinu gotovinu i zlatninu, da bi je pregledali. 

Istoga dana, oko 16 sati na vrata joj je došla nepoznata žena, koja se predstavila kao policajka, nakon čega joj je Našičanka predala 1.600 eura, kao i zlatninu. 

Ukupna materijalna šteta iznosi oko 4.500 eura, a u policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljima.

