Obavijesti

News

Komentari 0
NOĆNA DRAMA U ZAGREBU

Dvojica muškaraca potukla se u Sesvetama: Jedan je teško ozlijeđen, a drugi priveden

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dvojica muškaraca potukla se u Sesvetama: Jedan je teško ozlijeđen, a drugi priveden
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

U tom sukobu stariji muškarac prošao je znatno gore, zadobio je teške ozljede, a pomoć mu je pružena u KB Dubrava

Muškarac je teško ozlijeđen nakon što se u nedjelju u Sesvetama potukao s drugim muškarcem. Prema informacijama koje je priopćila policija, 43-godišnjak i 31-godišnjak su se u oko tri sata prvo verbalno posvađali, a potom je i eskaliralo u fizički okršaj. U tom sukobu stariji muškarac prošao je znatno gore, zadobio je teške ozljede, a pomoć mu je pružena u KB Dubrava.

DRAMA U ZAGREBU U tučnjavi ispred kafića nožem napao mladića (28): Završio je u bolnici, a napadač u policiji
U tučnjavi ispred kafića nožem napao mladića (28): Završio je u bolnici, a napadač u policiji

31-godišnjak, koji je navodno nanio ozljede, trenutno je u policiji gdje se provodi kriminalističko istraživanje.

TROJE LAKŠE OZLIJEĐENO Makljaža na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbin, Crnogorac i mladić iz BiH, oštetili su i inventar
Makljaža na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbin, Crnogorac i mladić iz BiH, oštetili su i inventar

Više informacija bit će poznato nakon što završi obrada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu
TRAŽI IH INTERPOL

FOTO Mlade i opasne: Ovo su najtraženije bjegunke na svijetu

Interpolova crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica. To je obavijest da pojedince traži država članica koja je podnijela zahtjev. Zemlje članice primjenjuju svoje zakone i odlučuju hoće li uhititi i izručiti osobu s crvene tjeralice ili ne
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede
UHITILI VOZAČA

Detalji užasa kod Benkovca: U nesreći dvoje mrtvih, dijete i još dvoje ljudi imaju teške ozljede

Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025