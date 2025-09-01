U tom sukobu stariji muškarac prošao je znatno gore, zadobio je teške ozljede, a pomoć mu je pružena u KB Dubrava
NOĆNA DRAMA U ZAGREBU
Dvojica muškaraca potukla se u Sesvetama: Jedan je teško ozlijeđen, a drugi priveden
Muškarac je teško ozlijeđen nakon što se u nedjelju u Sesvetama potukao s drugim muškarcem. Prema informacijama koje je priopćila policija, 43-godišnjak i 31-godišnjak su se u oko tri sata prvo verbalno posvađali, a potom je i eskaliralo u fizički okršaj. U tom sukobu stariji muškarac prošao je znatno gore, zadobio je teške ozljede, a pomoć mu je pružena u KB Dubrava.
31-godišnjak, koji je navodno nanio ozljede, trenutno je u policiji gdje se provodi kriminalističko istraživanje.
Više informacija bit će poznato nakon što završi obrada.
