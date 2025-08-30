U tučnjavi ispred kafića nožem napao mladića (28): Završio je u bolnici, a napadač u policiji

Ispred kafića na Savskoj cesti u Zagrebu u petak 29. kolovoza oko 23.55 sati odvijala se prava drama. Kako je dosad utvrdila zagrebačka policija, 28-godišnjaku je prišao tada nepoznati muškarac i udario ga u lice. On je uzvratio i krenula je tučnjava između njih dvojice, a u jednom trenutku još uvijek nepoznati napadač izvadio je nekakav nož te ozlijedio 28-godišnjaka.



- Na mjestu događaja policijski službenici uhitili su muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela te ga priveli u službene prostorije policije. Oštećenom 28-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je zadržan na liječenju, a kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata - priopćila je zagrebačka policija.



Dodaju da je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom u tijeku.

