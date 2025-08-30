Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA U ZAGREBU

U tučnjavi ispred kafića nožem napao mladića (28): Završio je u bolnici, a napadač u policiji

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
U tučnjavi ispred kafića nožem napao mladića (28): Završio je u bolnici, a napadač u policiji
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U petak u sitnim noćnim satima na Savskoj cesti u Zagrebu muškarac (34) udario je 28-godišnjaka pa ga napao nožem. Ozlijeđenog su prevezli u KBC Zagreb, a težina ozljeda još se ne zna

Ispred kafića na Savskoj cesti u Zagrebu u petak 29. kolovoza oko 23.55 sati odvijala se prava drama. Kako je dosad utvrdila zagrebačka policija, 28-godišnjaku je prišao tada nepoznati muškarac i udario ga u lice. On je uzvratio i krenula je tučnjava između njih dvojice, a u jednom trenutku još uvijek nepoznati napadač izvadio je nekakav nož te ozlijedio 28-godišnjaka.
 
- Na mjestu događaja policijski službenici uhitili su muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela te ga priveli u službene prostorije policije. Oštećenom 28-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je zadržan na liječenju, a kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata - priopćila je zagrebačka policija.
 
Dodaju da je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'
IZDANA UPOZORENJA

VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'

Poplave su pogodile nekoliko naselja, a situacija se pogoršava iz sata u sat. Brojne su ceste oštećene ili zatvorene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025