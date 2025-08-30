U petak u sitnim noćnim satima na Savskoj cesti u Zagrebu muškarac (34) udario je 28-godišnjaka pa ga napao nožem. Ozlijeđenog su prevezli u KBC Zagreb, a težina ozljeda još se ne zna
U tučnjavi ispred kafića nožem napao mladića (28): Završio je u bolnici, a napadač u policiji
Ispred kafića na Savskoj cesti u Zagrebu u petak 29. kolovoza oko 23.55 sati odvijala se prava drama. Kako je dosad utvrdila zagrebačka policija, 28-godišnjaku je prišao tada nepoznati muškarac i udario ga u lice. On je uzvratio i krenula je tučnjava između njih dvojice, a u jednom trenutku još uvijek nepoznati napadač izvadio je nekakav nož te ozlijedio 28-godišnjaka.
- Na mjestu događaja policijski službenici uhitili su muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela te ga priveli u službene prostorije policije. Oštećenom 28-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je zadržan na liječenju, a kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata - priopćila je zagrebačka policija.
Dodaju da je kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+