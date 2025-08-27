Obavijesti

News

Komentari 5
TROJE LAKŠE OZLIJEĐENO

Makljaža na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbin, Crnogorac i mladić iz BiH, oštetili su i inventar

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Makljaža na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbin, Crnogorac i mladić iz BiH, oštetili su i inventar
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Trojica su već ranije iste noći sudjelovala u incidentu u kafiću, a jedan od njih prijavljen je i za diskriminaciju

Zadarska policija priopćila je kako su završili kriminalističko istraživanje nad sedmero muškaraca, trojicom hrvatskih državljana, dva državljanina Srbije te po jednim državljaninom Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su optužnim prijedlogom okrivljeni da su 24. kolovoza u Povljani, otoku Pagu, u ranojutarnjim satima u smještajnom objektu kampa remetili javni red i mir na naročito drzak način, obzirom na vrijeme i mjesto na kojem su se nalazili i drugi gosti.

OGLASIO SE I ZET Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao


 
Policija je utvrdila da su hrvatski državljani u dobi od 30, 24 i 19 godina te državljanin Srbije u dobi od 25 godina, oko 5 sati ujutro zajedno došli kod zaposlenika kampa, gdje je potom došlo do međusobnog verbalnog i fizičkog sukoba sa stranim državljanima;  27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.
 
Nakon međusobnog fizičkog sukoba unutar zatvorenih prostora, nastavili su s remećenjem javnog reda i mira i van objekta, te oštetili inventar.Osumnjičene je policija uhitila i isto jutro privela u prostorije policije, gdje je su uvrdili da je većina pod utjecajem alkohola. Tijekom daljnjeg postupanja sudionike događaja pregledali su djelatnici hitne medicinske pomoći, koji su kod trojice konstatirali lake tjelesne ozljede.

NEMIRI U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU Masovna tučnjava u Koprivnici: Mlatili se rukama i nogama, dvoje ljudi je teško ozlijeđeno
Masovna tučnjava u Koprivnici: Mlatili se rukama i nogama, dvoje ljudi je teško ozlijeđeno

Policija je utvrdila da su događajima u kampu prethodili problemi u jednom ugostiteljskom objektu u Povljani, oko 3 sata ujutro istoga dana. Tamo su javni red i mir narušavali 24-godišnji i 19-godišnji hrvatski državljanin te 27-godišnji državljanin Srbije.

Zbog tog ranijeg incidenta protiv njih trojice podnesen je i dodatni optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda prema članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

I NJEGA ČEKA PRIJAVA VIDEO Policija uhitila trojac: Ispred bara u Makarskoj na podu su mlatili Ukrajinca (26)
VIDEO Policija uhitila trojac: Ispred bara u Makarskoj na podu su mlatili Ukrajinca (26)

Uz to, 24-godišnji hrvatski državljanin tereti se i za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, točnije članka 25., što znači da je tijekom incidenta navodno izrekao ili učinio nešto što ima obilježja diskriminacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025