Makljaža na Pagu: Potukli se Hrvati, Srbin, Crnogorac i mladić iz BiH, oštetili su i inventar

Zadarska policija priopćila je kako su završili kriminalističko istraživanje nad sedmero muškaraca, trojicom hrvatskih državljana, dva državljanina Srbije te po jednim državljaninom Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su optužnim prijedlogom okrivljeni da su 24. kolovoza u Povljani, otoku Pagu, u ranojutarnjim satima u smještajnom objektu kampa remetili javni red i mir na naročito drzak način, obzirom na vrijeme i mjesto na kojem su se nalazili i drugi gosti.





Policija je utvrdila da su hrvatski državljani u dobi od 30, 24 i 19 godina te državljanin Srbije u dobi od 25 godina, oko 5 sati ujutro zajedno došli kod zaposlenika kampa, gdje je potom došlo do međusobnog verbalnog i fizičkog sukoba sa stranim državljanima; 27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.



Nakon međusobnog fizičkog sukoba unutar zatvorenih prostora, nastavili su s remećenjem javnog reda i mira i van objekta, te oštetili inventar.Osumnjičene je policija uhitila i isto jutro privela u prostorije policije, gdje je su uvrdili da je većina pod utjecajem alkohola. Tijekom daljnjeg postupanja sudionike događaja pregledali su djelatnici hitne medicinske pomoći, koji su kod trojice konstatirali lake tjelesne ozljede.

Policija je utvrdila da su događajima u kampu prethodili problemi u jednom ugostiteljskom objektu u Povljani, oko 3 sata ujutro istoga dana. Tamo su javni red i mir narušavali 24-godišnji i 19-godišnji hrvatski državljanin te 27-godišnji državljanin Srbije.

Zbog tog ranijeg incidenta protiv njih trojice podnesen je i dodatni optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda prema članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Uz to, 24-godišnji hrvatski državljanin tereti se i za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, točnije članka 25., što znači da je tijekom incidenta navodno izrekao ili učinio nešto što ima obilježja diskriminacije.