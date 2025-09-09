Vučić je opleo po Crnogorcima: Poltroni ste Hrvatske, a oni su isti kao i nacisti kad viču Sieg...

Na utakmici Hrvatske i Crne Gore na stadionu Maksimir dio navijača skandirao je "Ubij Srbina", što je izazvalo reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On se osvrnuo i na transparent crnogorskih navijača s natpisom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", istaknuvši kako je riječ o "očiglednom poltronskom odnosu Crne Gore prema Hrvatskoj kako bi im pomogli na europskom putu". Vučić je izjavio da je posebno sporno skandiranje s tribina.

- Kada imate Thompsonove koncerte, kao da u Njemačkoj ponavljate 'Sieg Heil'. Oni ponavljaju 'Za dom spremni', i to postaje uobičajeni pozdrav o kojem se legitimno razgovara. Odatle, do 'Ubij Srbina', granica je nikakva - rekao je Vučića.

Predsjednik Srbije kritizirao je i reakciju crnogorskog predsjednika, rekavši kako "nije napustio stadion, a poslije toga nije rekao ni riječ". Dodao je i da su crnogorski mediji ignorirali događaj.

- Jasno je da je u tijeku hajka i ne smije se smetnuti s uma što svi oni ujedinjeni protiv Srbije govore. Njima ne odgovara snažna i uspješna Srbija. Svi njihovi mediji svakodnevno vode hajku protiv Srbije. Oni neće da vide 125.000 ljudi na ulicama, ali će naglašavati 3000 i zvati to masovnim prosvjedima. Imaju medijski 'firepower' kojim misle da mogu slomiti duh srpskog naroda, ali vidim da i narod u Crnoj Gori to dobro razumije. Sretan sam što imamo ozbiljan i državotvoran narod - rekao je Vučić.

Naime, tijekom utakmice, dok je Andrej Kramarić postigao pogodak za 2:0, navijačka skupina Ultra iz Crne Gore izvjesila je transparent "Sa Lovćena vila kliče: oprosti nam, Dubrovniče", što je izazvalo pljesak više od 20.000 domaćih navijača i ubrzo cijelog stadiona. Transparent se referirao na stihove iz pjesme koja je kolala tijekom agresije na Dubrovnik 1991., kada se pjevalo "Sa Lovćena vila kliče: đe si, srpski Dubrovniče?". Nakon toga s tribina su se zaorile pjesme "Zovi, samo zovi" i povici "U boj, u boj, za narod svoj".

Agresija na Dubrovnik započela je prije 34 godine. U napadima srpsko-crnogorske vojske poginula su 184 branitelja i 92 civila, a ranjeno je oko 1500 ljudi. Agresorske snage brojile su više od 13.000 vojnika, dok se njima suprotstavilo oko 750 hrvatskih branitelja. Nakon četiri dana borbi agresor je zauzeo Konavle, no unatoč topničkim napadima i velikim razaranjima, Dubrovnik nije pao i grad je obranjen.