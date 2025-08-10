Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Dvojica su Nizozemaca u Poreču napala sunarodnjaka (18)

Piše HINA,
Dvojica su Nizozemaca u Poreču napala sunarodnjaka (18)
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog sukoba, a protiv dvojice Nizozemaca bit će podnesene kaznene prijave

Porečka je policija podnijela kaznene prijave protiv dvojice Nizozemaca u dobi od osamnaest godina. Jedoga od njih sumnjiči se za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sunarodnjaku, a drugoga za sudjelovanje u tučnjavi, izvijestila je u nedjelju istarska policija. 

Naime, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su dvojica Nizozemaca u četvrtak oko 3,10 sati u jednom ugostiteljskom objektu u turističkom naselju na području Poreča, nakon prethodnih nesuglasica, fizički nasrnuli na trećeg 18-godišnjeg Nizozemca i teško ga ozlijedili. 

Policija utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog sukoba, a protiv dvojice Nizozemaca bit će podnesene kaznene prijave.

