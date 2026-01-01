Utvrdili su da su ozlijeđeni na području Divulja, a na mjestu događaja obavili su očevid
U BOLNICI SU
Dvojica u bolnici s opeklinama nakon eksplozije plina u Splitu
Dvojica muškaraca (38 i 45) zadobili su opekline po licu i rukama u srijedu oko 18.30 sati, a u bolnicu su ih odveli djelatnici hitne pomoći Kaštela. Zadržani su na liječenju, piše splitsko-dalmatinska policija.
Utvrdili su da su ozlijeđeni na području Divulja, a na mjestu događaja obavili su očevid.
Utvrdili su da je u prostoriji došlo do eksplozije i manjeg požara zbog curenja plina.
Policija nije utvrdila elemente kaznenog djela.
