Obavijesti

News

Komentari 1
ISKLJUČENI IZ PROMETA

Dvojica vozača busa u Rijeci pili i vozili učenike i vrtićku djecu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NIKOLA FIFIC

Na Jelačićevom trgu je oko 6.50 sati alkotestiranjem 45-godišnjem vozaču izmjerena koncentracija alkohola od 0,53 promila. Drugi je imao 0,41 promila

Riječka prometna policija u utorak ujutro u dva navrata je utvrdila da su vozači autobusa koji su prevozili srednjoškolce i djecu iz vrtića bili pod utjecajem alkohola.

Na Jelačićevom trgu je oko 6.50 sati alkotestiranjem 45-godišnjem vozaču izmjerena koncentracija alkohola od 0,53 promila. Riječ je o profesionalnom vozaču autobusa u vlasništvu tvrtke s područja Istarske županije, koji je trebao voziti učenike riječke srednje škole na izlet. Odmah je isključen iz prometa, prijevoz učenika preuzeo je drugi vozač, a 45-godišnjak je prekršajno kažnjen s 90 eura. 

Drugog profesionalnog vozača autobusa pod utjecajem alkohola, 52-godišnjaka, policija je zatekla na području Turnića, dok je prevozio djecu vrtićkog uzrasta na izlet. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,41 promila. Vožnju autobusa s djecom preuzeo je vlasnik autobusa. I ovaj 52-godišni vozač autobusa kažnjen je s 90 eura. Obojica vozača su hrvatski državljani.

Policija ovom prigodom poziva još jednom sve vozače na odgovorno ponašanje u prometu, kao i poštivanje svih važećih propisa. Policija će i nadalje na poziv odgojno-obrazovnih ustanova kao u ovom slučaju, ali i u skladu s planom svojih aktivnosti, provoditi ciljane kontrole autobusa uključujući nadzor vozača, tehničke ispravnosti i dokumentacije ove vrste vozila, istaknula je primorsko-goranska policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026