Dvojici policajaca rad za opće dobro i deset godina zabrane rade zbog 2000 kuna 'kazne'!

Zbog 2000 kuna "kazne" koje su uzeli vozačici s ciljem da se okoriste iako nisu utvrdili prekršaj, dvojica karlovačkih policajaca na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno su osuđena 11 mjeseci zatvora. Kazna im je zamijenjena radom za opće dobro, pa će umjesto dana zatvora morati dva sata raditi. Što je još važnije, sud im je odredio i sigurnosnu mjeru zabranu obavljanja djelatnosti odnosno potpunu zabranu rada kao policajci na čak deset godina.

Oštećenoj vozačici dosuđen je imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od 265 eura koji moraju platiti solidarno, odnosno svaki polovicu iznosa. Moraju platiti i sudske troškove tumača za slovenski jezik u iznosu od 724 eura, trošak dolaska oštećene na sud i 500 eura sudskog paušala svaki. Na objavi presude nisu se pojavili.

Optužnica Uskoka teretila ih je da su 28. siječnja 2022. od 11.30 do 12 sati sa službenim vozilom Audijem A4, koji je opremljen uređajem za mjerenje brzine, kontrolirali brzinu na području PU karlovačke. U cilju da se materijalno okoriste zaustavili su Mercedes GLC stranih registracija kojim je upravljala vozačica. Iako nisu utvrdili prekršaj prekoračenja brzine niti su o njemu sačinili snimku zapovjedili su joj da slijedi njihovo vozilo i zaustavi se na Vukovoj Gorici.

Rekli su joj da je vozilo prebrzo i da je za taj prekršaj kazna do 10.000 kuna te da će ju voditi sucu za prekršaje. Pitala je može li platiti karticom, no odgovorili su joj da ne može i zapovjedili joj da ih slijedi do odmorišta kod Dobre. Tamo je na bankomatu podigla 2500 kuna od čega im je dala 2000 kuna, uvjerena da plaća kaznu. O tome joj nisu predali potvrdu niti sastavili službenu zabilježbu.

Predsjednica sudskog vijeća kazala je da je sud na temelju svih provedenih dokaza zaključio da su okrivljenici počinili kazneno djelo onako kako ih se tereti u optužnici.

- Sud je prihvatio iskaze oštećenice i njezina supruga koji su suglasni s materijalnim dokazima u spisu. Kada bi prihvatili obrane okrivljenika nije jasno koji bi uopće bio motiv da ih lažno prijave za kazneno djelo. Njihova obrana nije prihvaćena u dijelu gdje su govorili da su kontrolirali nezakonite migracije i zimsku opremu vozila. Oni jesu dobili uputu i za to, no njihov primarni zadataka bio je kontrola brzine. U odnosu na migrante imali su uputu kontrolirati kombije, autobuse i kamione pa navodi da su zaustavili Mercedes jer je SUV nije uvjerljiva - kazala je sutkinja.

Također, nastavila je, ako su zaustavili Mercedes jer su kontrolirali migrante, zašto onda nisu naveli da su to učinili kao što su naveli druga vozila koja su zaustavili.

- Iskaz svjedoka koji je vozio kamion sud je djelomično prihvatio jer je nemoguće da se netko nakon dvije godine sjeti je li iza njega bio određeni Audi i tko je bio u njemu - pojasnila je sutkinja.

Dodala je da je sud smatrao, s obzirom na ovako utvrđene okolnosti, da je kazna za opće dobro dostatna i da za postizanje svrhe kažnjavanja nije potrebna zatvorska kazna.