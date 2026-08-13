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VOZILI IH ZA ITALIJU

Dvojici Talijana kod Vodica našli čak 140 kila ježinaca u kamionu

Piše Ivan Hruškovec,
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Dvojici Talijana kod Vodica našli čak 140 kila ježinaca u kamionu
Foto: PU zadarska
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Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su 47-godišnjak i 44-godišnjak prevozili morske ježince s ciljem prodaje te korištenja na području susjedne Italije.

U Policijskoj postaji Vodice  dovršena je istraga nad 47-godišnjim i 44-godišnjim talijanskim državljanima zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Policajci iz Vodica u utorak su oko podneva oko 12 sati u Sovlju zaustavili teretno vozilo talijanskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak, dok je na mjestu suvozača zatečen 44-godišnjak, obojica talijanski državljani, a koji su u tovarnom sanduku/hladnjači prevozili 140 kilograma morskih ježinaca.

Osumnjičeni 47-godišnjak i 44-godišnjak su uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
  
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su 47-godišnjak i 44-godišnjak prevozili morske ježince s ciljem prodaje te korištenja na području susjedne Italije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
 
Policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik su preuzeli morske ježince i vratili ih u more u šibenskom akvatoriju.
 

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Komentari 2
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