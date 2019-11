Dvorski i ranije prijetio: 'Izbost ću stražara i tražiti helikopter'

Ovo više ne mogu izdržati. Ubit ću stražara kad me budu vodili na terapiju, medicinsku sestru uzeti za taoca. Tražit ću da mi daju helikopter i novac za bijeg. Ali ako to ne uspije i ako me ubiju, bar će se pričati o meni!, ovako je pričao riječki Psiho Ivan Dvorski prije desetak godina.

Trostruki ubojica koji robija u najstrožem zatvoru u zemlji izgubio je živce i poludio na čuvare, ali nasreću, nisu se obistinile njegove prijetnje iz prošlosti.

Tavom je napao i ozlijedio zatvorskog čuvara koji je završio na šivanju glave, a pobijesnio je nakon što su čuvari došli po njega kako bi ga odveli u šetnju zatvorskim dvorištem.

Dvorski je odbio izaći u dvorište na što su ga upozorili da će, ako ne bude izašao u šetnju, morati stegovno odgovarati. Kad je to čuo potpuno je izgubio živce i nasrnuo na čuvare.

Foto: 24sata

Da su njegove prijetnje i prije bile stvarne potvrdio je za Jutarnji i Branko Peran, ravnatelj Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav koji je potvrdio da je kod Dvorskog nađena i žlica koja je bila prerađena u improvizirani bodež, od jednokratne britvice sječivo, a metalna noga od stolice odlomljena je da bi poslužila za udaranje stražara. Bila bi to jedna od najspektakularnijih otmica u hrvatskim zatvorima.

Zatvorskim čuvarima prijetio da će ih izbosti vilicom

Psiho je već prije napadao stražare dok je bio u riječkom pritvoru, prijetio je suoptuženicima i novinarima.

Nadimak Psiho, monstruozni Dvorski, dobio je za vrijeme prvog boravka u zatvoru, a čini se kako ga je cijelo vrijeme nakon toga pokušao i opravdati. Bojali su ga se i najbliži prijatelji, a kamoli ne stanovnici Vežice gdje je živio. Ni zatvorskim čuvarima nije bilo svejedno. Napadao ih je i prijetio im da će ih izbosti vilicom. Zatvorenici su se bojali dijeliti ćeliju s njim.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, Ivan Dvorski osuđen je na 40 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva obitelji Vukoša u ožujku 2007. godine. Upao je u njihov stan, u istočnom dijelu Rijeke, kako bi ih opljačkao. Plan mu se izjalovio pa je hicima iz pištolja ubio Đanija Vukošu (42), njegova oca Benita (75) i Đanijevu djevojku Mirjam Švaljek (29).

Nakon toga je zapalio stan na 12. katu i ugrozio sve stanare nebodera. Rene Ljubojević Parizer (22) čuvao mu je stražu, a Luka Obrovac (22) dao mu je pištolj. Trojac je pobjegao i zavjetovao se na šutnju do kraja života.

Do šestog razreda bio je prosječan učenik

U jednom vještačenju Dvorskom je dijagnosticiran poremećaj ličnosti. Ne uvažava autoritet, teško ostvaruje emocionalne kontakte te nema bliskosti i povjerenja čak ni prema vlastitoj obitelji. Vještak je utvrdio kako je pod utjecajem alkohola bio u stanju nadraženosti koja se manifestirala u smislu neobuzdanosti, bezobzirnosti, impulzivnosti i, na kraju, fizičke gresivnosti.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dvorski je djetinjstvo proveo s majkom dok je otac uglavnom bio odsutan zbog posla. Do šestog razreda bio je prosječan učenik, a tada je počeo izostajati s nastave. Upao je u loše društvo. Majka je polako počela gubiti autoritet nad njim. Počeo je konzumirati alkohol i cigarete i eksperimentirati s opijatima. Obitelj je uskoro završila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb.

Napao je i ozlijedio policajca

Osnovnu školu završio je s dvojkom, ali više zbog truda ostalih nego njegovom zaslugom. Srednju školu prekinuo je zbog brojnih incidenata i izostanaka. Sa 16 i pol godina završio je u odgojnim domovima u Rijeci i Malom Lošinju zbog droge i lošeg ponašanja. Kaznena djela su postajala sve ozbiljnija pa je sa 17 i pol godina završio u odgojnom zavodu u Turopolju gdje se i osposobio za pomoćnog kuhara.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Nakon izlaska, u srpnju 2005. godine, neko vrijeme je radio s majkom u Italiji. Pokušao se zaposliti kao pomorac. U lipnju 2006. godine je, zajedno s Reneom Ljubojevićem i mlađim bratom Nikolom, napao i teško ozlijedio policajca. Opet je završio u pritvoru. Samo mjesec dana nakon izlaska ubio je obitelj Vukoša.

Dvorski je zapravo dobio 101 godinu zatvora, ali prema hrvatskom zakonu, moraju ga pustiti nakon 40 godina. Psiho je prvi kojega je riječki sud poslao na maksimalnu robiju. Ljubojević i Obrovac također su dobili dugogodišnje kazne zatvora.