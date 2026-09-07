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DZS: Prosječna cijena kvadrata novog stana u prvom dijelu godine iznosila je 2994 eura!

Piše HINA,
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DZS: Prosječna cijena kvadrata novog stana u prvom dijelu godine iznosila je 2994 eura!
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Prosječne cijene novih stanova u Hrvatskoj porasle su u prvom polugodištu 2026. godine, a najviše su skočile u Zagrebu, što dodatno komplicira tržište nekretnina.

Prosječna cijena četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2026. iznosila je 2.994 eura, što je 8,7 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine, a 4,6 posto u odnosu na drugo polugodište 2025., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Pritom je prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu iznosila 3.518 eura, što je 18,9 posto više nego godinu prije, a 2,6 posto u odnosu na drugu polovicu 2025. U ostalim naseljima kvadrat novog stana u prvom ovogodišnjem polugodištu u prosjeku je iznosio 2.754 eura ili 9,7 posto više u odnosu na prvih šest lanjskih mjeseci, a pet posto u odnosu na drugo lanjsko polugodište.

Prosječna cijena četvornog metra novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez programa društveno poticane stanogradnje (POS), iznosila je u Hrvatskoj u prvom polugodištu ove godine 3.012 eura, što je 8,9 posto više u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, a 4,4 posto u odnosu na drugo polugodište lani, pokazuju podaci DZS-a.

Pritom je u Zagrebu cijena kvadrata na godišnjoj razini porasla za 19,9 posto, na 3.554 eura, a u ostalim naseljima za 9,4 posto, na 2.766 eura. U odnosu na drugu polovicu 2025., prosječna cijena zagrebačke novogradnje u prvih šest mjeseci 2026. porasla je za 3,4 posto, a u ostalim naseljima cijena kvadrata bila je veća 4,4 posto.

Prosječna cijena četvornog metra stanova POS-a u prvom je ovogodišnjem polugodištu iznosila 1.410 eura i bila je 13,3 posto viša u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine, a za 13,1 posto niža u odnosu na drugo lanjsko polugodište.

Statistika DZS-a pokazuje i da je u prvom polugodištu 2026. u Hrvatskoj prodano 1.618 novih stanova, od čega 530 u Zagrebu i 1.088 u drugim naseljima. Od ukupnog broja prodanih novih stanova, 15 su stanovi POS-a, dok su njih 1.603 prodala trgovačka društva i druge pravne osobe.

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