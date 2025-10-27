DZS: Vrijednost građevinskih radova tvrtki s pet i više zaposlenih 12 posto veća

Vrijednost građevinskih radova koje su izvela poduzeća s pet i više zaposlenih s vlastitim radnicima u 2024. je iznosila 6,1 milijardu eura i veća je za 12 posto u odnosu na 2023., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Prema vrstama građevina, 57,5 posto vrijednosti izvršenih radova ili 3,5 milijardi eura ostvareno je na zgradama, a 42,5 posto ili 2,6 milijardi eura na ostalim građevinama (prometna infrastruktura, cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi i sl.).

Prema vrstama radova, udio vrijednosti izvršenih radova na novogradnji je 56,6 posto, a na rekonstrukcijama, adaptacijama, popravcima i održavanju 43,4 posto.

Podaci DZS-a pokazuju da su pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti u 2024. imale prosječno 7,7 posto više radnika na gradilištima i 9,3 posto više odrađenih sati rada na gradilištima nego u 2023. godini.

Tako je u 2024. na gradilištima bilo prosječno 67.479 radnika, a odrađeno je 126,9 milijuna radnih sati.

Promatrano po županijama, u 2024. su pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti najviše radova obavile u Gradu Zagrebu, u vrijednosti od 1,1 milijardu eura, Zagrebačkoj županiji, u iznosu od 792,6 milijuna eura te Splitsko-dalmatinskoj županiji, 589,3 milijuna eura.