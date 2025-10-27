Obavijesti

News

Komentari 0
PODACI

DZS: Vrijednost građevinskih radova tvrtki s pet i više zaposlenih 12 posto veća

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
DZS: Vrijednost građevinskih radova tvrtki s pet i više zaposlenih 12 posto veća
Varaždin: Gradonačelnik obišao gradilište POS-ovih stanova | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U 2024. godini na gradilištima bilo prosječno 67.479 radnika, a odrađeno je 126,9 milijuna radnih sati

Vrijednost građevinskih radova koje su izvela poduzeća s pet i više zaposlenih s vlastitim radnicima u 2024. je iznosila 6,1 milijardu eura i veća je za 12 posto u odnosu na 2023., pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Prema vrstama građevina, 57,5 posto vrijednosti izvršenih radova ili 3,5 milijardi eura ostvareno je na zgradama, a 42,5 posto ili 2,6 milijardi eura na ostalim građevinama  (prometna infrastruktura, cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi i sl.).

Prema vrstama radova, udio vrijednosti izvršenih radova na novogradnji je 56,6 posto, a na rekonstrukcijama, adaptacijama, popravcima i održavanju 43,4 posto.

Podaci DZS-a pokazuju da su pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti u 2024. imale prosječno 7,7 posto više radnika na gradilištima i 9,3 posto više odrađenih sati rada na gradilištima nego u 2023. godini.

Tako je u 2024. na gradilištima bilo prosječno 67.479 radnika, a odrađeno je 126,9 milijuna radnih sati.

Promatrano po županijama, u 2024. su pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti najviše radova obavile u Gradu Zagrebu, u vrijednosti od 1,1 milijardu eura, Zagrebačkoj županiji, u iznosu od 792,6 milijuna eura te Splitsko-dalmatinskoj županiji, 589,3 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025