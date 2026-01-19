EHF zabranio Thompsona! Znaju li ti Šveđani da je Plenković od tog Thompsona dobio autogram

Kaže se da nitko nije prorok u svom selu. Ali to ne vrijedi za Marka Perkovića Thompsona. On može biti prorok samo u svom selu.

Nije prorok u Europi, u europskim zemaljama koje godinama zabranjuju njegove nastupe, a sada nije poželjan ni u Švedskoj, na Europskom prvenstvu u rukometu gdje su organizatori zabranili izvođenje njegove pjesme uoči nastupa hrvatske reprezentacije.

"Na dan utakmice hrvatska delegacija više puta je tražila da se pjesma pusti i svaki puta je zahtjev odbijen", stoji u odgovoru Europske rukometne federacije na upit švedskih novinara, uz objašnjenje kako Thompsonova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. "Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja".

Thompson, dakle, ne predstavlja vrijednosti za koje se zalaže smotra europskih rukometaša.

Plenkijev blagoslov

A znaju li oni da je od tog pjevača hrvatski premijer i predsjednik najveće hrvatske političke stranke zatražio autogram i organizirao privatnu audijenciju za sebe i svoje sinove?

Znaju li oni da je hrvatski ministar obrane na pjevačevim riječima izgradio političku platformu i promovirao ideologiju koja bi trebala donijeti promjene u hrvatsku politiku i društvo?

Znaju li oni da je Katolička crkva u Hrvatskoj sponzor tog pjevača?

Znaju li oni da je Marko Perković Thompson režimski pjevač i da je kao takav, određen da bude zaštitni znak hrvatske rukometne reprezentacije?

Možda je kontroverzan modernoj demokratskoj Europi, ali ne i modernoj europskoj Hrvatskoj. U kojoj se na Thompsonovim koncertima, eto i nedavno na splitskim Gripama, ori "Za dom spremni". I ori se na svakom koncertu na kojem je nastupio. Uz blagoslov hrvatskih vlasti i vladajuće stranke.

Osramotio Hrvatsku

Thompson je godinama sramotio Hrvatsku, a sada je osramotio i hrvatsku rukometnu reprezentaciju koja je još prošle godine, nakon osvajanja svjetsko srebra, promovirala Thompsona u svoju ikonu, omogućila kontroverznom pjevaču da nastupom na dočeku rukometaša opere svoj imidž, identificira se sa sportskim uspjesima, poistovjeti s hrvatskim institucijama, te s Trga bana Jelačića krene u osvajanje Hrvatske.

Austrijanci su nas na Bleiburgu učili kako se odnositi prema ustaškom i fašističkom znakovlju, a sada nas Šveđani uče kako se odnositi prema pjevaču koji promovira vrijednosti suprotne europskom sportskom natjecanju.

Thompson se od lanjskog nastupa na Trgu bana Jelačića tijekom dočeka srebrnih rukometaša postavio na na čelo klerikalnog nacionalističkog pokreta koji bi trebao, uz oganj, mač, krunicu, Gospu i "Za dom spremni", "preuzeti Hrvatsku" i obračunati se s modernim liberalnim, demokratskim, europskim vrijednostima.

Sada je puštanje Thompsonovih pjesama u dvorani, zamišljeno u svrhu inspiriranja i motiviranja igrača prije utakmice, osramotilo hrvatsku reprezentaciju, kao i njezine navijače.

ZDS

Istina, Thompson nije previše pomogao na utakmici protiv Gruzije koju su hrvatski rukometaši na jedvite jade dobili, a sada je zabrana puštanja Thompsonovih pjesama, uz opasku da one ne odražavaju vrijednosti ovog prvenstva, opalila pljusku reprezentaciji i onima koji stoje iza te odluke.

I sad imamo paradoks: Thompson je zabranjen na službenim nastupima hrvatske reprezentacije u inozemstvu, ali Thompson može biti službeni uzvanik na svečanom dočeku hrvatske reprezentacije nakon velikih natjecanja.

Ne bi nas čudilo da premijer Plenković uputi službenu notu Europskom rukometnom savezu i zauzme se za pravo Thompsona da se njegove pjesme puštaju u švedskim dvoranama. Kao što se izvode u hrvatskim dvoranama.

A usput, može im priložiti svoju obiteljsku fotografiju s Markom Perkovićem. Da oni vide što su hrvatske vrijednosti.