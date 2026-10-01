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PROMJENA NA ČELU

Eirini Drakaki nova šefica Philip Morrisa za Hrvatsku i Sloveniju

Piše Ivan Jukić,
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Eirini Drakaki nova šefica Philip Morrisa za Hrvatsku i Sloveniju
Foto: PR
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Promjena na čelu Philip Morrisa Zagreb. Eirini Drakaki preuzima odgovornost za poslovanje kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji, a na toj će poziciji naslijediti Anitu Leticu

Philip Morris International mijenja vodstvo na tržištima Hrvatske i Slovenije. Eirini Drakaki preuzima funkciju predsjednice Uprave Philip Morrisa Zagreb, dok Anita Letica nakon prijelaznog razdoblja napušta kompaniju i karijeru nastavlja izvan PMI-ja. Drakaki na novu poziciju dolazi s više od 20 godina međunarodnog iskustva u poslovanju, strategiji i transformaciji kompanija. Philip Morrisu pridružila se prije sedam godina, kada je preuzela funkciju potpredsjednice za strategiju i provedbu programa.

Od 2021. godine bila je potpredsjednica za globalno upravljanje cijenama i prihodima tradicionalnih duhanskih proizvoda u PMI-ju. Na toj je poziciji vodila međunarodne timove i strateške projekte usmjerene na rast poslovanja i konkurentnost kompanije.

Prije dolaska u Philip Morris radila je kao savjetnica u McKinseyju, a iskustvo je stjecala i na vodećim pozicijama u Nestléu, gdje se bavila strategijom, poslovnim razvojem, e-poslovanjem i prodajom.

Foto: PR

„Čast mi je preuzeti vodstvo Philip Morrisa Zagreb i odgovornost za tržišta Hrvatske i Slovenije. Zajedno s kolegama iz Uprave i našim zaposlenicima želim osigurati nastavak uspješnog i odgovornog poslovanja“, poručila je Drakaki.

Najavila je i nastavak transformacije poslovanja prema bezdimnim proizvodima te daljnje jačanje odnosa s partnerima i zajednicom.

Promjena dolazi nakon razdoblja u kojem je Philip Morris Zagreb, prema navodima kompanije, dodatno učvrstio svoju poziciju na tržištu i ostvario napredak u transformaciji poslovanja prema bezdimnim alternativama.

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Od Anite Letice oprostio se i George Margonis, potpredsjednik PMI-ja za jugoistočnu Europu. Istaknuo je kako je tijekom mandata ostavila „snažan trag“ u kompaniji te da je njezino vodstvo bilo važno za transformaciju poslovanja i ostvarene rezultate.

„Zahvaljujem joj na svemu što je učinila za našu kompaniju, ljude i poslovanje u regiji te joj želim mnogo sreće u nastavku karijere“, rekao je Margonis.

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