GOSPODARSTVO RASTE

EIZ očekuje rast BDP-a od 3,4%

Novi podaci CEIZ indeksa pokazuju rast industrije, turizma i trgovine, no analitičari upozoravaju da bi tempo rasta mogao blago usporiti u odnosu na kraj prošle godine.

Kretanje CEIZ indeksa sugerira da će hrvatsko gospodarstvo u prvom ovogodišnjem kvartalu porasti za 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, procjena je Ekonomskog instituta, Zagreb (EIZ). U ožujku 2026. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 0,37 indeksnih bodova u odnosu na veljaču 2026. godine, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježio povećanje vrijednosti od 1,01 indeksnog boda. Kako navode iz EIZ-a, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u ožujku 2026. rast vrijednosti ostvarile su sve komponente indeksa - obujam industrijske proizvodnje, broj dolazaka turista, promet u trgovini na malo i prihod državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost. Sve komponente indeksa ostvarile su u ožujku 2026. i desezonirani rast vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec, napominju.

"Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da bi u prvom tromjesečju 2026. hrvatsko gospodarstvo moglo rasti za 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da bi godišnja stopa rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2026. mogla blago usporiti u odnosu na godišnju stopu rasta ostvarenu u zadnjem tromjesečju 2025.", istaknuli su EIZ-ovi analitičari.

Iz EIZ-a napominju da je mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa indikativna i da ju treba koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

Državni zavod za statistiku (DZS) prvu procjenu kretanja BDP-a za prvo tromjesečje 2026. godine objavit će u četvrtak, 28. svibnja.

CEIZ indeks je koincidentni ekonomski indikator, odnosno mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na EIZ-u, a svrha mu je pružiti pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa.

Taj je indeks jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija, a za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja.

