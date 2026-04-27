SDP oštro po Vladi: 'Ovo nije Hrvatska u kojoj ljudi žive...'

"Hrvatska iz ovog izvješća i Hrvatska u kojoj ljudi žive nije ista zemlja", ocijenio je u ponedjeljak u ime Kluba SDP-a Boris Piližota govoreći o Godišnjem izvješću za 2024. o napretku u provedbi Nacionalne razvojne strategije do 2030. u Hrvatskom saboru. Klub SDP-a ga, najavili su, neće podržati jer, istaknuo je Piližota, Hrvatska "može i mora bolje" za što je nužna hitna promjena smjera. “U izvješću je rast, strategije, napredak, a u stvarnom životu - skuplji život, nesigurnost, iseljavanje, osjećaj da rad više ne jamči dostojanstven život. Svaki peti građanin je u riziku od siromaštva, to je prava slika Hrvatske”, ocijenio je.

Piližota (SDP): Hrvatska trči, a zapravo stoji na mjestu, Benčić (Možemo): Situacija u poljoprivredi je alarmantna

Piližota je kazao da BDP raste, ali da produktivnost ne prati taj rast te dodao da to znači da Hrvatska trči, a zapravo stoji na mjestu. Pad stope fertiliteta i iseljavanje ljudi Piližota ocjenjuje političkim neuspjehom, a ne samo demografskim problemom.

“U poljoprivredu je uloženo više od 3,5 milijarde eura, a nula je stvarnog pomaka, to je utvrdio Državni ured za reviziju. I ako to nije dokaz da sustav ne funkcionira, onda stvarno ne znam što jest. Ako nakon tolikog novca nemate rezultat, onda nije problem u samom novcu nego u politikama”, istaknuo je.

Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je da Hrvatska u ključnim pokazateljima ne stagnira nego pada.

“Građani Hrvatske žive kraće zdrave živote, a najavljujete im da će raditi tri godine duže. Rizik od siromaštva i socijalne isključenosti također raste. Cilj do 2030. je stopa siromaštva od 15 posto, a Slovenija već danas ima stopu manju od toga. Dok se Zagreb nalazi u 15 regija EU s najnižom stopom siromaštva, Panonska Hrvatska se nalazi u donjem dijelu s najvišom stopom – toliko o regionalnoj jednakosti”, naglasila je.

Benčić je Vladu kritizirala i zbog “alarmantne” situacije u poljoprivredi. “Od 2010. do 2025. u EU prosječna nominalna vrijednost poljoprivredne proizvodnje rasla je 53 posto, u Hrvatskoj samo devet”, navela je. Imati ovakve rezultate, poručila je, zaista je sramotno.

Šimpraga (SDSS): Potrebne su hrabrije i dugoročnije mjere

Anja Šimpraga (SDSS) kazala je da napredak postoji, ali da je neravnomjeran, u pojedinim segmentima i spor.

“Kada pogledamo stvarnost na terenu vidimo raskorak između planiranog i ostvarenog. I dalje imamo Hrvatsku s dvije brzine – dok pojedini urbani centri napreduju, veliki dijelovi ruralne Hrvatske stagniraju”, poručila je.

Ako nema ljudi, nema ni razvoja, što je ključna slabost ove Strategije, ustvrdila je Šimpraga koja smatra da su potrebne hrabrije, konkretnije i dugoročnije mjere, a ne parcijalni pristupi.

“Vrijeme je da prijeđemo u fazu stvarnih rezultata i spremno odgovorimo kada će svaki stanovnik u Hrvatskoj imati pitku vodu, asfalt, optički internet, javni linijski prijevoz, dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu”, rekla je.

Pavić (HDZ): Riječ je o uspješnici - ciljeve smo premašili, plaće realno rastu

Iz vladajućeg HDZ-a, pak, poručuju da je riječ o uspješnici.

Marko Pavić, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, istaknuo je kako je glavni cilj Strategije bila stopa razvijenosti i standarda građana – i taj je cilj premašen.

“Sa 61 posto prosječne razvijenosti BDP-a EU došli smo na 78 posto, a cilj je bio 75 posto”, naglasio je Pavić.

Podsjetio je da su se u posljednjih deset godina plaće udvostručile, a kada se oduzme inflacija, riječ je o realnom rastu. “Teza da je inflacija pojela rast plaća i mirovina ne stoji”, poručio je.

Govoreći o tržištu rada, Pavić je naveo kako trenutačno ima 68.480 samozaposlenih uz 19 tisuća nepopunjenih radnih mjesta. “Svatko tko želi raditi može naći posao", poručio je.

Kada je riječ o stopi siromaštva, Pavić je rekao da je ona 2025. spuštena na 19,5 posto te da je u mandatu ove Vlade 35 tisuća ljudi manje u riziku od siromaštva.

Mrak Taritaš (Glas): Neuspjeh se umata u optimizam, a umirovljenicima nedostaje 40 posto za osnovno

Anka Mrak Taritaš opisala je Vladino izvješće kao “dokument koji na sto stranica umotava neuspjeh u omot optimizma”. BDP i plaće rastu, ali, kako kaže, izvješće ne govori da taj rast ne dopire do svih. “Ljudi odlaze, starimo i nestajemo, žene ne mogu dobiti ono što im je zakonom zagarantirano”, rekla je.

Posebno se osvrnula na umirovljenike. Prema istraživanju, umirovljenicima u Hrvatskoj nedostaje 40 posto sredstava za osnovne potrebe. “Gotovo svaki drugi umirovljenik plaća porez na mirovinu - prosječno 30 eura mjesečno, što vladi donosi 180 milijuna eura godišnje”, ustvrdila je.

Demografiju, kazala je, ne rješavaju samo novčane naknade, nego povjerenje u budućnost. “Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji jedan je od najrestriktivnijih u EU, a više od 250 tisuća žena nema svog ginekologa u javnom zdravstvu”, istaknula je Mrak Taritaš.

Hrvatska može bolje i treba Vladu koja strategiju pretvara u stvarni napredak, zaključila je.

Jurčević: Ne možemo se prehraniti, a procjenjuje se da bi Hrvatska mogla hraniti 30 milijuna ljudi

Zastupnik Josip Jurčević kao ključni problem istaknuo je stanje u poljoprivredi. “Ne možemo se prehraniti, a prema procjenama mogli bismo prehraniti 30 milijuna ljudi. Bez prehrambene samodostatnosti nema ni sigurnosti”, poručio je. Dodao je da unatoč milijardama eura iz EU fondova, hrvatska poljoprivredna proizvodnja stagnira, a uvoz hrane raste.

Najvažnijim problemom proglasio je nestajanje stanovništva. “Za vrijeme mandata Plenkovića nikada nismo imali tako mali broj stanovnika”, rekao je. “Bez ljudi nema ni gospodarstva, ni obrane, ni budućnosti”, naglasio je.

Primjerom neuspješnosti strategije nazvao je slučaj robot-taksija i 179 milijuna eura jamstava. “Rimac je i sam rekao kako homologacija do kraja šestog mjeseca neće biti moguća, pa će Hrvatska vraćati novac EU sa zateznim kamatama”, zaključio je.