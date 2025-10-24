Europska komisija je u petak preliminarno utvrdila da TikTok i Meta krše svoje obveze koje proizlaze iz Akta o digitalnim uslugama da istraživačima omoguće odgovarajući pristup javnim podacima
EK ima preliminarne dokaze da Meta i TikTok krše obveze iz Akta o digitalnim uslugama
Također je utvrdila da Instagram i Facebook, koji su dio platforme Meta, krše svoje obveze da korisnicima omoguće jednostavne mehanizme za prijavu nezakonitog sadržaja i ne omogućavaju da učinkovito ospore odluke moderatora sadržaja.
Komisija navodi da prvi preliminarni nalazi ukazuju na to da su Facebook, Instagram i TikTok uspostavili komplicirane postupke i alate koji istraživačima otežavaju pristup javnim podacima, zbog čega se oni često moraju oslanjati na parcijalne i nepouzdane podatke što utječe na njihove sposobnosti da provode istrage, primjerice jesu li korisnici, među njima i maloljetnicima, izložene nelegalnom ili štetnom sadržaju.
Prema Aktu o digitalnim uslugama, pristup podacima platformi ključna je obveza transparentnosti jer to omogućava javni uvid u potencijalni utjecaj platformi na naše fizičko i mentalno zdravlje. Kada je riječ o Facebooku i Instagramu, nalazi Komisije ukazuju na to da nisu osigurali jednostavan i lako dostupan mehanizam kako bi korisnici mogli prijaviti ilegalni sadržaj, poput materijala o seksualnom zlostavljanju djece i terorističkog sadržaja. Mehanizmi koje Meta trenutačno primjenjuje nameću nekoliko nepotrebnih koraka i dodatnih zahtjeva korisnicima.
Facebook, Instagram i TikTok sada imaju mogućnost pregledati dokumente u istražnim spisima i pismeno odgovoriti na preliminarne nalaze Komisije. Platforme mogu poduzeti mjere za otklanjanje povreda. Paralelno s tim, konzultirat će se Europski odbor za digitalne usluge.
Ako se preliminarni nalazi Komisije u konačnici potvrde, Komisija može donijeti odluku o kršenju obveza prema Aktu o digitalnim uslugama, što može rezultirati novčanom kaznom u visini do 6 posto ukupnog godišnjeg prometa pružatelja usluga diljem svijeta. Komisija također može nametnuti periodične novčane kazne kako bi prisilila platformu da se uskladi sa zakonom.
