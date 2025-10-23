Obavijesti

Tech

Komentari 0
PROBLEMI U AI INDUSTRIJI?

Meta reže 600 AI radnih mjesta

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Meta reže 600 AI radnih mjesta
Foto: STEPHEN LAM

Novi val rezova zahvaća Metaine AI timove za istraživanje, proizvod i infrastrukturu, dok tvrtka istodobno ubrzano zapošljava u novom laboratoriju za napredne modele. Potez otvara pitanja o prioritetima i tempu razvoja novih AI projekata.

Meta je pokrenula otpuštanje oko 600 zaposlenika unutar svojih AI odjela, uključujući Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), timove zadužene za AI proizvode te AI infrastrukturu. Tvrtka navodi da je cilj promjena učiniti svoje AI jedinice “fleksibilnijima i brže prilagodljivima”, prenosi Reuters.

Ova otpuštanja ne zahvaćaju novi projekt Superintelligence Labs, unutar kojeg se razvijaju buduće generacije Llama modela. Upravo suprotno, taj odjel - uključujući TBD Lab, koji okuplja “nekoliko desetaka” istraživača i inženjera - nastavlja zapošljavanje.

ZASTRAŠUJUĆE Umjetna superinteligencija mogla bi nas uništiti u trenu
Umjetna superinteligencija mogla bi nas uništiti u trenu

Prema internom dopisu koji prenosi više medija, Meta smatra da će manji timovi omogućiti brže odlučivanje te da će “svaka osoba imati veći doseg i utjecaj”. Otpuštenim zaposlenicima ponuđeni su interni transferi na druga radna mjesta unutar tvrtke.

Ovaj potez dolazi nakon nekoliko godina širenja i većih restrukturiranja — između 2022. i 2023. Meta je ukinula oko 21 tisuću radnih mjesta, dok sada provodi “fino rezanje i preslagivanje” uz paralelna ulaganja u AI podatkovne centre i nove modele.

U lipnju je Meta svoje AI aktivnosti konsolidirala pod krovom Superintelligence Labsa, nakon odlazaka viših članova tima i slabijeg tržišnog odjeka modela Llama 4. CEO Mark Zuckerberg tada je osobno vodio novu rundu zapošljavanja za revitalizaciju AI strategije tvrtke.

ALAN HAMEL Stvorio je AI verziju pokojne supruge: 'Kad je gledam, ne znam koja je prava Suzanne'
Stvorio je AI verziju pokojne supruge: 'Kad je gledam, ne znam koja je prava Suzanne'

Kratkoročno, Meta ne gasi AI projekte, već ih restrukturira oko prioritetnih područja. Dugoročno, potez sugerira strožu kadrovsku selekciju i fokus na AI proizvode koji brzo dosežu milijarde korisnika kroz Facebook, Instagram i WhatsApp.

Za tržište rada u tehnologiji ovo je još jedan znak da AI ulaganja rastu, ali s manjim, učinkovitijim timovima i višim kriterijima učinka — što otvara pitanje preuzima li sam AI poslove ljudi koji ga razvijaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kurzarbeit i nestašica čipova. Njemačka u krizi. Od sljedećeg tjedna nema proizvodnje Golfa
NEXPERIA

Kurzarbeit i nestašica čipova. Njemačka u krizi. Od sljedećeg tjedna nema proizvodnje Golfa

Prema trenutačnom planiranju, u srijedu će biti obustavljena proizvodnja Golfa u Wolfsburgu, a mogla bi i u Emdenu, Hannoveru, Zwickauu i drugim gradovima. Trenutačno se proizvodnja nastavlja samo u Osnabrücku
Kristali koje su otkrili na Titanu šokirali stručnjake: 'Čekaj, pa ovo ne bi trebalo biti moguće!'
NEVJEROJATNO

Kristali koje su otkrili na Titanu šokirali stručnjake: 'Čekaj, pa ovo ne bi trebalo biti moguće!'

Ova "izvanzemaljska materija", kako sugerira istraživanje, mogla bi biti ključna za razumijevanje ne samo Titanove geologije, već i kemijskih procesa koji prethode nastanku života diljem svemira
FOTO Japanski zen: Pogledajte zašto je Ghost of Yotei jedna od najljepših igara godine
NAJBOLJE ŠTO MOŽE PS5

FOTO Japanski zen: Pogledajte zašto je Ghost of Yotei jedna od najljepših igara godine

Ghost of Yoteito je pravo vizualno putovanje kroz srce Japana. Svaka borba, svaki zalazak sunca i svaki pokret mača djeluju kao kadar iz filma. U nastavku pogledajte galeriju koja otkriva zašto je ovaj akcijski hit jedan od najljepših i najimpresivnijih naslova godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025