Meta reže 600 AI radnih mjesta

Meta je pokrenula otpuštanje oko 600 zaposlenika unutar svojih AI odjela, uključujući Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), timove zadužene za AI proizvode te AI infrastrukturu. Tvrtka navodi da je cilj promjena učiniti svoje AI jedinice “fleksibilnijima i brže prilagodljivima”, prenosi Reuters.

Ova otpuštanja ne zahvaćaju novi projekt Superintelligence Labs, unutar kojeg se razvijaju buduće generacije Llama modela. Upravo suprotno, taj odjel - uključujući TBD Lab, koji okuplja “nekoliko desetaka” istraživača i inženjera - nastavlja zapošljavanje.

Prema internom dopisu koji prenosi više medija, Meta smatra da će manji timovi omogućiti brže odlučivanje te da će “svaka osoba imati veći doseg i utjecaj”. Otpuštenim zaposlenicima ponuđeni su interni transferi na druga radna mjesta unutar tvrtke.

Ovaj potez dolazi nakon nekoliko godina širenja i većih restrukturiranja — između 2022. i 2023. Meta je ukinula oko 21 tisuću radnih mjesta, dok sada provodi “fino rezanje i preslagivanje” uz paralelna ulaganja u AI podatkovne centre i nove modele.

U lipnju je Meta svoje AI aktivnosti konsolidirala pod krovom Superintelligence Labsa, nakon odlazaka viših članova tima i slabijeg tržišnog odjeka modela Llama 4. CEO Mark Zuckerberg tada je osobno vodio novu rundu zapošljavanja za revitalizaciju AI strategije tvrtke.

Kratkoročno, Meta ne gasi AI projekte, već ih restrukturira oko prioritetnih područja. Dugoročno, potez sugerira strožu kadrovsku selekciju i fokus na AI proizvode koji brzo dosežu milijarde korisnika kroz Facebook, Instagram i WhatsApp.

Za tržište rada u tehnologiji ovo je još jedan znak da AI ulaganja rastu, ali s manjim, učinkovitijim timovima i višim kriterijima učinka — što otvara pitanje preuzima li sam AI poslove ljudi koji ga razvijaju.