Obavijesti

News

Komentari 0
VON DER LEYEN ODLUČILA

EK kreće u privremenu primjenu sporazuma s blokom Mercosur

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EK kreće u privremenu primjenu sporazuma s blokom Mercosur
Foto: Yves Herman

Komisija se sada odlučila na privremenu provedbu što će sasvim sigurno izazvati nezadovoljstvo Francuske, Poljske i još nekih zemalja koji se boje da će taj sporazum ugroziti njihove poljoprivrednike

Admiral

Europska komisija je u petak odlučila da se trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur počne privremeno primjenjivati nakon što su ga ratificirali Argentina i Urugvaj, a uskoro bi trebali Brazil i Paragvaj.

- U siječnju je Europsko vijeće ovlastilo Komisiju da privremeno primjenjuje sporazum čim ga prva zemlja Mercosura ratificira. Slijedom toga Komisija sada pokreće privremenu primjenu - izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

OČEKUJU VEĆI IZVOZ EU uvodi zaštitne klauzule za uvoz iz Mercosura: Cilj je zaštita europskih poljoprivrednika
EU uvodi zaštitne klauzule za uvoz iz Mercosura: Cilj je zaštita europskih poljoprivrednika

Europski parlament je u siječnju tijesnom većinom izglasao prijedlog kojim se od Suda EU-a traži mišljenje o tome može li se sporazum primijeniti prije pune ratifikacije u svim državama članicama i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača.

Budući da Sudu treba obično dvije godine da donese mišljenje, to znači da se do tada odgađa ratifikacija sporazuma jer Parlament ne može o tome glasati prije pravorijeka Suda.

POLJOPRIVREDNICI PROSVJEDUJU Stopirana ratifikacija, možda i do dvije godine: Što će biti sa sporazumom EU-Mercosur?
Stopirana ratifikacija, možda i do dvije godine: Što će biti sa sporazumom EU-Mercosur?

Komisija se sada odlučila na privremenu provedbu što će sasvim sigurno izazvati nezadovoljstvo Francuske, Poljske i još nekih zemalja koji se boje da će taj sporazum ugroziti njihove poljoprivrednike. S druge strane, Njemačka i Španjolska predvode skupinu zemalja koje se jako zauzimaju za provedbu sporazuma koji pruža nove izvozne mogućnosti za njihove proizvode.

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su u siječnju u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana. Prije potpisivanja su države članice EU-a, među njima i Hrvatska, podržale taj sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija
Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...
DAN KAD SU OBJESILI ČARUGU

Pravi Casanova: Uvijek smrtno zaljubljen u barem 20 žena...

Krvavi ubojica i razbojnik Jovo Stanisavljević poznatiji kao Čaruga godinama je terorizirao Slavoniju. No, imao je i drugo lice. Bio je pravi kicoš i zavodnik. Ženama je bio neodoljiv...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026