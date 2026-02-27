EK kreće u privremenu primjenu sporazuma s blokom Mercosur

Europska komisija je u petak odlučila da se trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur počne privremeno primjenjivati nakon što su ga ratificirali Argentina i Urugvaj, a uskoro bi trebali Brazil i Paragvaj.

- U siječnju je Europsko vijeće ovlastilo Komisiju da privremeno primjenjuje sporazum čim ga prva zemlja Mercosura ratificira. Slijedom toga Komisija sada pokreće privremenu primjenu - izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Europski parlament je u siječnju tijesnom većinom izglasao prijedlog kojim se od Suda EU-a traži mišljenje o tome može li se sporazum primijeniti prije pune ratifikacije u svim državama članicama i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača.

Budući da Sudu treba obično dvije godine da donese mišljenje, to znači da se do tada odgađa ratifikacija sporazuma jer Parlament ne može o tome glasati prije pravorijeka Suda.

Komisija se sada odlučila na privremenu provedbu što će sasvim sigurno izazvati nezadovoljstvo Francuske, Poljske i još nekih zemalja koji se boje da će taj sporazum ugroziti njihove poljoprivrednike. S druge strane, Njemačka i Španjolska predvode skupinu zemalja koje se jako zauzimaju za provedbu sporazuma koji pruža nove izvozne mogućnosti za njihove proizvode.

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su u siječnju u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana. Prije potpisivanja su države članice EU-a, među njima i Hrvatska, podržale taj sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv.