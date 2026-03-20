EK najavila mjere za smanjenje cijena električne energije

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u petak, nakon završetka EU samita, “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku. Najavila je mjere za sve četiri komponente koje određuju cijenu električne energije - samu proizvodnju, naknadu za prijenosne mreže, poreze i pristojbe, trgovinu emisijama.

Te mjere uključuju državne potpore proizvođačima električne energije ze prijedlog zakona za poboljšanje produktivnosti mrežne infrastrukture. Što se tiče poreza i pristojbi, situacija se uvelike razlikuje od zemlje do zemlje, u nekima su porezi na električnu energiju veći nego na plin, što je neodrživo, kaže von der Leyen.

“Predložit ćemo smanjenje poreznih stopa na električnu energiju kako bismo osigurali da su porezi na struju manji od poreza na fosilna goriva”, rekla je.

Rekla je i da će Komisija predložiti i promjene Sustava trgovine emisijama (ETS), koji je uvelike pridonio smanjenju potrošnje plina i potaknuo investicije u obnovljive izvore energije, ali ga treba modernizirati i učiniti fleksibilnijim.