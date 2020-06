EK: od 1. srpnja postupno će se otvarati vanjske granice EU-a

<p>Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell najavio je u srijedu da će Komisija ovoga tjedna preporučiti postupno i djelomično otvaranje vanjskih granica Unije od 1. srpnja. </p><p>Zemlje članice su 17. ožujka donijele odluku u okviru borbe na suzbijanju širenja pandemije koronavirusa, da se vanjske granice zatvore za sva putovanja iz trećih zemalja osim onih koja su nužna, do 15. lipnja.</p><p>Ovdje je riječ o odlukama zemalja članica koje se nalaze na vanjskim granicama, jer europske institucije nemaju nadležnost nad time.</p><p>Komisija je predložila da se to obavi na koordiniran način.</p><p>Prošli tjedan ministri unutarnjih poslova zemalja članica dogovorili su se da će koordinirati postupno otvaranje vanjskih granica za putnike iz trećih zemalja. </p><p>Granice unutar EU-a između zemalja članica trebale bi se otvoriti do kraja lipnja, većinom do 15. lipnja, a u drugoj fazi, početkom srpnja trebale bi se početi otvarati vanjske granice.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Do kraja mjeseca otvaranje malograničnih prijelaza RH sa Slovenijom</h2><p>Manji granični prijelazi Hrvatske sa Slovenijom koji su zbog epidemije koronavirusa zatvoreni već skoro tri mjeseca mogli bi uskoro opet biti otvoreni, informacija je koja u srijedu dolazi iz slovenske policije.</p><p>Kako je za Slovenski radio u srijedu izjavio Lado Bradač iz uprave za policiju slovenskog MUP-a, do otvaranja većih malograničnih prijelaza koji su zatvoreni polovicom ožujka moglo bi doći već u ponedjeljak 15. lipnja, a nakon toga bi se do 29. lipnja otvorili i svi ostali.</p><p>O tome se odvijaju razgovori slovenske i hrvatske policije kako bi se izvršile sve pripreme, a dogovor onda moraju potvrditi i obje vlade, kazao je Bradač.</p><p>Riječ je o 27 pograničnih prijelaza duž hrvatsko-slovenske kopnene granice koji su u prvom redu namijenjeni za lokalno stanovništvo: dvovlasnike, tj. vlasnike zemlje i nekretnina u obje države, te za zaposlene na drugoj strani granice koji zbog toga granicu svaki dan prelaze zbog odlaska na posao.</p><p>To su međudržavni prijelazi koje ne mogu koristiti državljani trećih zemalja, odnosno onih izvan Europske unije.</p><p>Zatvorenost malograničnih prijelaza stvarala je velike probleme lokalnom stanovništvu na obje strane.</p><p>Za odlazak na posao, obradu njiva ili vinograda preko granice, za posjet rodbini ili prijateljima morali su ići "zaobilazno", koristeći veće međunarodne prijelaze, često kilometrima udaljene od najbližih prijelaza.</p>