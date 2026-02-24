Obavijesti

News

Komentari 2
MAĐARSKA I SLOVAČKA PROTIV

EK planira zabranu ruske nafte

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
EK planira zabranu ruske nafte
Foto: Dado Ruvic

Europska komisija planira 15. travnja predstaviti zakon kojim bi se zauvijek zatvorila vrata uvozu ruske nafte, dok Mađarska i Slovačka i dalje koče nove sankcije i ovise o energentima iz Moskve.

Admiral

Europska komisija namjerava predložiti zakon kojim bi se trajno zabranio uvoz nafte iz Rusije sredinom travnja, neposredno nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, javlja Reuters pozivajući se na dokument u koji je imao uvid.

Prijedlog zakona trebao bi biti objavljen 15. travnja, tri dana nakon izbora u Mađarskoj. Taj datum je, prema dva izvora na koja se Reuters poziva, odabran kako bi se izbjeglo da zabrana uvoza ruske nafte ne postane glavna tema u predizbornoj kampanji.

MEĐUNARODNI SKUP U SAD-U Šušnjar: 'Nafta teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do Mađarske i Slovačke'
Šušnjar: 'Nafta teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do Mađarske i Slovačke'


Europska unija je još 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte koji se prevozi morskim putem. Iznimke su dobile zemlje koje nemaju izlaz na more (Češka, Mađarska i Slovačka), kojima je dopušteno uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća dostava putem naftovoda.
Isporuka nafte preko naftovoda Družba prekinuta je 27. siječnja u ruskom napadu dronovima. Mađarska optužuje Ukrajinu da oteže s popravljanjem naftovoda i zato blokira 20. paket sankcija protiv Rusije i zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Budimpešti se pridružila i Slovačka.

RASTU TENZIJE Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'
Slovaci prijete bojkotom Jadrana zbog spora oko ruske nafte: 'Sad nas još i vrijeđaju'


Novim zakonom Komisija želi trajno zabraniti uvoz ruske nafte. Inače, EU je prema podacima za zadnje tromjesečje prošle godine uvozila samo 1 posto ruske nafte, međutim, Mađarska i Slovačka nisu ništa učinile da se riješe ovisnosti o ruskim energentima i danas su gotovo potpuno ovisne.
Europska unija je prošli mjesec donijela zakon koji predviđa potpuni prestanak uvoza ruskog plina od jeseni 2027. Mađarska i Slovačka najavile se da će se protiv toga boriti pred Sudom EU-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026