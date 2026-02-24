EK planira zabranu ruske nafte

Europska komisija namjerava predložiti zakon kojim bi se trajno zabranio uvoz nafte iz Rusije sredinom travnja, neposredno nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, javlja Reuters pozivajući se na dokument u koji je imao uvid.

Prijedlog zakona trebao bi biti objavljen 15. travnja, tri dana nakon izbora u Mađarskoj. Taj datum je, prema dva izvora na koja se Reuters poziva, odabran kako bi se izbjeglo da zabrana uvoza ruske nafte ne postane glavna tema u predizbornoj kampanji.



Europska unija je još 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte koji se prevozi morskim putem. Iznimke su dobile zemlje koje nemaju izlaz na more (Češka, Mađarska i Slovačka), kojima je dopušteno uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća dostava putem naftovoda.

Isporuka nafte preko naftovoda Družba prekinuta je 27. siječnja u ruskom napadu dronovima. Mađarska optužuje Ukrajinu da oteže s popravljanjem naftovoda i zato blokira 20. paket sankcija protiv Rusije i zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Budimpešti se pridružila i Slovačka.



Novim zakonom Komisija želi trajno zabraniti uvoz ruske nafte. Inače, EU je prema podacima za zadnje tromjesečje prošle godine uvozila samo 1 posto ruske nafte, međutim, Mađarska i Slovačka nisu ništa učinile da se riješe ovisnosti o ruskim energentima i danas su gotovo potpuno ovisne.

Europska unija je prošli mjesec donijela zakon koji predviđa potpuni prestanak uvoza ruskog plina od jeseni 2027. Mađarska i Slovačka najavile se da će se protiv toga boriti pred Sudom EU-a.