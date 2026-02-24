Obavijesti

News

Komentari 1
MEĐUNARODNI SKUP U SAD-U

Šušnjar: 'Nafta teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do Mađarske i Slovačke'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Šušnjar: 'Nafta teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do Mađarske i Slovačke'
Zagreb: Ante Šušnjar obratio se medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ministar gospodarstva iz Washingtona i Pittsburgha poručio da hrvatski plin i nafta već teku prema susjedima te da Zagreb bira zapadne saveznike, a ne rusku ovisnost.

Admiral

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar otputovao je u Sjedinjene Američke Države, gdje će do petka sudjelovati na međunarodnim skupovima posvećenima energetskoj sigurnosti i suradnji Europe i SAD-a na području LNG-a. Posjet uključuje Washington i Pittsburgh, a fokus je energija.

Iz Ministarstva gospodarstva potvrdili su da će Šušnjar razgovarati s američkim dužnosnicima, predstavnicima institucija i energetskog sektora. Cilj je, kako navode, dodatno pozicionirati Hrvatsku kao važnu točku na energetskoj karti ovog dijela Europe.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar putuje u SAD na energetske pregovore, sastaje se s američkim ministrima
Ante Šušnjar putuje u SAD na energetske pregovore, sastaje se s američkim ministrima

I sam ministar oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da želi predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao ključnu za regionalnu stabilnost opskrbe. U objavi je naglasio kako Hrvatska strateški bira zapadne partnere te gradi model koji se oslanja na plin, naftu i potencijalno nuklearnu energiju.

U poruci se osvrnuo i na susjede. Naveo je da nafta usklađena sa sankcijama Europske unije i pravilima američkog OFAC-a trenutno teče Jadranskim naftovodom te da je, kako tvrdi, već stigla ili je na putu prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Dodao je kako hrvatska infrastruktura funkcionira i može nastaviti isporučivati energente partnerima. Ujedno je istaknuo razliku između, kako je naveo, politike oslanjanja na saveznike i modela koji ostaje vezan uz ruske izvore.

EMOTIVNA OBJAVA Andrea Šušnjara posvetila pjesmu psu Koku s kojim se oprostila prošlog mjeseca
Andrea Šušnjara posvetila pjesmu psu Koku s kojim se oprostila prošlog mjeseca

Šušnjarov posjet SAD-u dolazi u trenutku kada su energetske teme ponovno u središtu europske politike, a pitanje sigurnosti opskrbe ostaje jedno od ključnih za regiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'
EKSKLUZIVNA ISPOVIJEST

Slovak kojem je banda DiCaprija otela kuću: 'Slučajno sam to saznao, sud nije ništa provjerio'

Peter je jedan od pet žrtava DiCaprijeve bande i sad u strahu razmišlja o napuštanju Hrvatske nakon što ovdje dolazi duže od 25 godina i planirao je urediti novi dom: Dokumenti su bili jako loše lažirani, ali su ih upisali
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026