Šušnjar: 'Nafta teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do Mađarske i Slovačke'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar otputovao je u Sjedinjene Američke Države, gdje će do petka sudjelovati na međunarodnim skupovima posvećenima energetskoj sigurnosti i suradnji Europe i SAD-a na području LNG-a. Posjet uključuje Washington i Pittsburgh, a fokus je energija.

Iz Ministarstva gospodarstva potvrdili su da će Šušnjar razgovarati s američkim dužnosnicima, predstavnicima institucija i energetskog sektora. Cilj je, kako navode, dodatno pozicionirati Hrvatsku kao važnu točku na energetskoj karti ovog dijela Europe.

I sam ministar oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da želi predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao ključnu za regionalnu stabilnost opskrbe. U objavi je naglasio kako Hrvatska strateški bira zapadne partnere te gradi model koji se oslanja na plin, naftu i potencijalno nuklearnu energiju.

U poruci se osvrnuo i na susjede. Naveo je da nafta usklađena sa sankcijama Europske unije i pravilima američkog OFAC-a trenutno teče Jadranskim naftovodom te da je, kako tvrdi, već stigla ili je na putu prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Dodao je kako hrvatska infrastruktura funkcionira i može nastaviti isporučivati energente partnerima. Ujedno je istaknuo razliku između, kako je naveo, politike oslanjanja na saveznike i modela koji ostaje vezan uz ruske izvore.

Šušnjarov posjet SAD-u dolazi u trenutku kada su energetske teme ponovno u središtu europske politike, a pitanje sigurnosti opskrbe ostaje jedno od ključnih za regiju.