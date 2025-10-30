EK pozdravila dogovor SAD-a i Kine o rijetkim mineralima

“Ne želimo komentirati pregovore o trgovini trećih zemalja, ali načelno pozdravljamo svaki razvoj događaja koji uklanja prepreke globalnim trgovinskim tokovima”, rekao je glasnogovornik Olof Gill odgovarajući na pitanje o dogovoru o rijetkim mineralima što su ga na susretu u Južnoj Koreji postigli američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping.

Na pitanje je li taj dogovor znači odgodu ograničenja rijetkih minerala iz Kine u EU, Gill je rekao da će o tome više reći nakon tehničkog sastanka na visokoj razini između europske i kineske delegacije koji će se održati sutra.

“EU je u potpunosti usredotočen na vlastitu bilateralnu trgovinsku suradnju s Kinom, uključujući i onu koja se odnosi na trgovinu rijetkim zemnim mineralima. Tehnički razgovori na visokoj razini održat će se sutra u Bruxellesu, a o rezultatima sastanaka ćemo komunicirati kasnije tijekom dana po potrebi”.

Kina je nakon susreta Trumpa i Xija objavila da odgađa ograničenja na izvoz rijetkih minerala. Američki predsjednik je rekao da odgoda vrijedi za cijeli svijet te da ju je moguće produljiti.

Kina je početkom ovoga mjeseca uvela ograničenja na izvoz tehnologija i proizvoda od rijetkih zemalja, koje su ključne za moderne tehnologije, električna vozila, magnete, vjetroturbine, pametne telefone, itd.

Automobilska industrija u EU-u je u stanju pripravnost zbog nedostatka magneta, čiju proizvodnju kontrolira Kina.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u subotu je najavila novi plan „RESourceEU“ za smanjenje ovisnosti o Kini, a nada se privremenom rješenju zahvaljujući sporazumu između Trumpa i Xija.