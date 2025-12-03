EK predložila dva rješenja za financiranje Ukrajine, evo koja

Europska komisija predložila je u srijedu dva moguća rješenja za financiranje Ukrajine u sljedeće dvije godine - zajedničko zaduživanje EU-a za koji bi jamčio europski proračun i reparacijski zajam korištenjem zamrznute ruske imovine.

Za svako od dva rješenja Komisija je predložila pet zakonodavnih tekstova.

- Današnjim prijedlogom osigurat ćemo da Ukrajina ima sredstva za obranu i da nastavi mirovne pregovore s pozicije snage. Predlažemo rješenja koja će pomoći u pokrivanju financijskih potreba Ukrajine za sljedeće dvije godine, podržati njezin proračun i ojačati njezinu obrambenu industriju, kao i njezinu integraciju u europsku obrambenu industrijsku bazu - rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

- Predlažemo reparacijski zajam, koristeći gotovinu povezanu s imobiliziranom ruskom imovinom u EU, uz snažne zaštitne mjere za naše države članice - istaknula je von der Leyen. Komisija od početka preferira korištenje ruske imovine pred zajedničkim zaduživanjem, čemu se protivi i većina država članica .

Komisija navodi da zakonodavni prijedlozi uključuju niz zaštitnih mjera za zaštitu država članica i financijskih institucija od mogućih mjera odmazde unutar Rusije i od nezakonitih eksproprijacija izvan Rusije, posebno u jurisdikcijama prijateljskim prema Rusiji. Kako bi se pokrio svaki preostali rizik, paket uključuje mehanizam solidarnosti potkrijepljen bilateralnim nacionalnim jamstvima ili proračunom EU-a.

Belgija je i prije objave Komisijinih prijedloga objavila da je reparacijski zajam “najgore moguće rješenje”.

- Osjećamo se frustrirano što nas nisu saslušali - izjavio je belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot po dolasku na sastanak NATO-a.

Belgija, u kojoj je deponiran najveći dio ruskih sredstava, od početka se suprotstavlja ideji reparacijskog zajma korištenjem te imovine, bojeći se mogućih posljedica ako neki arbitražni sud odluči da se novac mora vratiti Rusiji. Predloženi paket sastoji se od prijedloga uredbe o uspostavi reparacijskog zajma, zatim prijedloga o zabrani bilo kakvog transfera zamrznute imovine ruske središnje banke natrag u Rusiju.

Zatim, dva prijedloga koji sadrže mjere za zaštitu članica EU-a i financijskih institucija od mogućih protumjera odmazde.

Dva prijedloga o dopuni jedne uredbe iz 2014. koja se odnosi na mjere ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini Komisija će objaviti kada Vijeće zauzme stajalište o tome.

Paket uključuje i prijedlog izmjene sadašnjeg Višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se omogućilo korištenje proračuna EU-a za potporu zajmu Ukrajini, što bi moglo poslužiti za oba predložena rješenja.