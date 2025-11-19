Dubrovnik proglašen zelenim pionirom pametnog turizma

Dubrovnik je osvojio titulu "Europski zeleni pionir pametnog turizma 2026." (Green Pioneer of Smart Tourism 2026), najviše priznanje Europske komisije za male turističke destinacije, predvodnice održivog i pametnog turizma, objavljeno je u srijedu u Bruxellesu.

Dubrovnik je to vrijedno priznanje osvojio u konkurenciji još sedam europskih destinacija: Geestland iz Njemačke, Ibiza iz Španjolske, Laois iz Irske, Mariagerfjord i Rebild iz Danske, Marmaris iz Turske te Tartu iz Estonije. U kategoriji velike turističke destinacije iznad 100 tisuća stanovnika nagradu je dobio finski Tampere.

Nagrada za "Europskog zelenog pionira pametnog turizma" nasljednik je natjecanja Europske destinacije izvrsnosti (EDEN), kojeg je Europska komisija pokrenula 2007. godine. Prije Dubrovnika titulu su osvajali Grosseto u Italiji 2024., a španjolski grad Benidorm za 2025. godinu.

Priznanje "Green Pioneer of Smart Tourism" prepoznaje europske gradove koji se ističu izvrsnošću u održivosti, digitalnoj transformaciji, pametnoj mobilnosti, energetskoj učinkovitosti te očuvanju kulturne i prirodne baštine.

"Ovo priznanje rezultat je dugogodišnjeg rada i jasne vizije koju smo započeli razvijati 2017. godine. Tada smo pokrenuli projekt 'Respect the City', u vrijeme kada je Dubrovnik bio suočen s velikim izazovima prekomjernog turizma. Kroz sustavno upravljanje brojem posjetitelja, uvođenje pametnih rješenja, digitalizaciju i snažan fokus na održivost uspjeli smo transformirati način na koji se upravlja destinacijom. Interes stručnjaka i institucija Europske unije na predstavljanju u Bruxellesu još je jednom pokazao da je dubrovački model prepoznat kao jedan od najuspješnijih u Europi ", rekao je ovom prigodom dubrovački gradonačelnik Mato Franković.