EK predstavio novu strategiju za borbu protiv trgovine drogama

“Današnjom Strategijom EU-a za droge i akcijskim planom šaljemo jasnu poruku narkobosovima i njihovim organizacijama: Europa uzvraća udarac”, izjavio je povjerenik za unutarnje poslove Magnu Brunner. Borba protiv droga uglavnom je u nadležnosti država članica, a Komisija želi veću koordinaciju među njima te predlaže jačanje suradnje između carinskih službi i poduzeća za dostavu paketa za učinkovitije otkrivanje droga u pošiljkama.

“EU neće dozvoliti da kriminalne mreže preplave naše ulice jeftinom drogom i time potiču nasilni kriminal”, rekao je Brunner. Brunner kaže da 7500 Europljana godišnje izgubi život zbog droge, ne računajući nasilje, korupciju i društvenu štetu koja dolazi s ilegalnom trgovinom drogom.

U Hrvatskoj Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordiniraju provedbu Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030 Posebni naglasak stavljaju na ulaganja u prevenciju kako bi se prekinuo začarani krug ovisnosti, siromaštva i organiziranog kriminala. Naročito ukazuju na sve veći utjecaj sintetskih droga i kriminalnih mreža koje iskorištavaju ranjive zajednice i podrivaju institucije.

Ministarstvo unutarnjih poslova nedavno je najavilo da Hrvatska planira uspostavu nacionalnog multi-agencijskog centra za borbu protiv krijumčarenja u stvarnom vremenu.

Komisija navodi da želi proširiti mandat Agencije EU za droge (EUDA) i poboljšati suradnju između dostavnih tvrtki i carinskih službi te opremiti agenciju Frontex satelitima i dronovima.

EUDA će sa svojim će novim, snažnijim mandatom imati ključnu ulogu u pružanju potpore državama članicama utvrđivanjem novih psihoaktivnih tvari, izdavanjem brzih upozorenja i procjenom rizika koje predstavljaju vrlo snažni sintetički opioidi, navodi Komisija.

Strategija za droge predviđa jačanje spremnosti i odgovora na rizike povezane s drogama poboljšanjem prikupljanja podataka, nadzora, ranog upozoravanja i brzog odgovora na nacionalnoj i razini EU.

U tu svrhu osnovat će se forum na razini EU-a u kojem će sudjelovati predstavnici sektora dostave paketa, carinskih službi i agencija za provođenje zakona.

Druge mjere predviđene strategijom i akcijskim planom usmjerene su na bolje prilagođavanje promjenama u rutama i metodama kriminalnih skupina, zaštitu mladih od novačenja u takve skupine, zaštitu javnog zdravlja, sprječavanje kriminala i smanjenje nasilja povezanog s drogom te jačanje međunarodne suradnje.

Komisija također predlaže nova pravila za praćenje i kontrolu prekursora za droge. To su općenito potpuno legalne kemikalije koje su bitne za proizvodnju u kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Međutim, kriminalci ih često zlorabe za proizvodnju ilegalnih droga.

U izvješću objavljenom u lipnju, EUDA je upozorila da se jaki sintetički opioidi sve češće pojavljuju na europskom tržištu, što predstavlja sve veću prijetnju. Najčešće korištene droge u Europi ostaju kanabis i kokain.