DRAMA U ERDUTU

Ekipa HGSS-a spasila nestalog muškarca: 'Naša vrijedna Luna ga je pronašla za 15-ak minuta'

Piše Helena Tkalčević,
Foto: HGSS

HGSS je dojavu o nestalom muškarcu dobio u petak u 16.29 sati. Odmah je na teren izašlo 12 spasioca, potražni tim sa psom i dva dron tima. Našli su pothlađenog muškarca

Admiral

Po teškim vremenskim uvjetima i zahtjevnom terenu 12 spasilaca, potražni tim sa psom i dva dron tima s termovizijskom kamerom HGSS-ove stanice Osijek krenuli su u petak poslijepodne u potragu za nestalim muškarcem na području zaselka Erdutska planina. Dojavu o nestaloj osobi dobili su putem Centra 112 u 16.29 sati, a već u 18.45 sati potražni pas Luna pronalazi nestalu osobu. U potrazi su sudjelovali i DVD Erdut, lokalno lovačko društvo, djelatnici policije i granične policije.

- Spasioci osobu zbrinjavaju, zatim transportiraju UT nosilima po nepristupačnom terenu, kiši i mraku te je predaju Hitnoj medicinskoj službi. Za našu nizozemsku ovčarku Lunu, koja je nedavno sa svojim vodičem položila licencu za potražnog psa, ovo je bio prvi pronalazak unesrećene osobe. Bravo, Luna! - napisali su iz HGSS-a.

Inače, u HGSS stanici Osijek imaju još jednog psa, australsku ovčarku Lotu, koja je ovoga vikenda bila na vježbi pa nije sudjelovala u potrazi.

Luna je mladi pas i licencirana je prošle godine, a nestalog muškarca, kako doznajemo, pronašla je za 15-ak minuta.

- Psi su kod nas u procesu obuke, moraju biti minimalno 18 mjeseci stari prije nego što mogu pristupiti testiranju za licencu - pojašnjava nam njezin vodič Hrvoje.

Lunu je od uzgajivača dovezao kući kad je imala osam tjedana.

- Već se tad počinje s nekom vrstom obuke, prvo sa socijalizacijom, da joj ljudi budu bliski i da im se veseli. Luna je već sudjelovala u potragama, no nismo dobivali segment u kojem se nalazila osoba za kojom se tragalo - govori njezin vodič.

Pojašnjava nam i kako izgleda potraga s potražnim psom.

- Psa se dovede u neki izvan urbani teren, gdje ne bi trebalo biti ljudi. Pas se odvoji i traži, zanima ga bilo koji izvor mirisa čovjeka, svaki će istražiti dok ne pronađe osobu. Tako je bilo i ovaj put. Uvijek idemo prvo na najgori dio terena, gdje se čovjek teško može uočiti. To su obično najstrmiji, najteži tereni s najviše vegetacije. Luna se odmah odvojila, otišla naprijed i vrlo brzo zalajala da ga je pronašla. Zatim slijedi nagrada, igra - kaže Hrvoje.

Pronađeni muškarac je, doznajemo, bio pri svijesti, no toliko umotan u puzavice i granje da mu se teško moglo prići. Bio je pothlađen i na takvome mjestu da se moglo proći kraj njega i ne čuti ga ni vidjeti. Upravo zbog toga su potražni psi izuzetno korisni HGSS-ovcima u radu. Naime, jedan pas pretraži teren koji bi inače pretraživalo od 20 do 30 ljudi. 

