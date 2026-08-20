Ekocid u Lici su razotkrili građani i 24sata, a ne političari!

Neki možemovci, mostovci i SDP-ovci "iznenadjeni su i uvredjeni" igricom 24sata, u kojoj satirički prikazujemo njihov mizeran angažman oko Gospića. Valjda misle da se oporbu ne smije dirati jer su 'živi izginuli za tu stvar'. Tužno je danas da novinari moraju slušati prigovore zbog satire. Gospodo zastupnici, dobili ste mandat, plaću i saborsku govornicu uz koju dolazi i pravo javnosti i pravo medija da vas sve, ali baš sve, sada pitamo sljedeće: gdje ste bili kad smo objavili prva otkrića o otpadu u Lici, što ste oko toga napravili i s kakvim rezultatom.

I ne, u ovoj priči se nitko od vas ne može izvući naknadnim prebrojavanjem priopćenja, zastupničkih pitanja ili pojavljivanja pred kamerama kojima ćete dokazivati kako ste obavljali svoj posao upozoravajući na ekocid. Kod afere ovakvih razmjera mjerilo mora biti ono što je konkretno otkriveno, pokrenuto i promijenjeno. Tko je natjerao institucije da reagiraju? Tko je donosio nove činjenice? Tko je bio na terenu dok priča još nije bila, kako sada Plenković govori za požare, "atraktivna"?

Dakle, gospodo, preciznu rekonstrukciju, točne lokacije i razmjere ekocida u Lici razotkila je serija tekstova i fotografija koje je, uz suradnju s građanima u Gospiću, donijela naša novinarka Laura Šiprak. Još u veljači 2025. objavljen je njen prvi veliki istraživački tekst kojim se počelo razotkrivati tko je, kako i gdje otpad točno zakapao. Ona nije samo "upozorila javnost", nego je kasnije donijela ekskluzivne video-snimke i materijalne dokaze. Prva je locirala točna odlagališta, građani su joj slali snimke kamiona i fotografije tog užasnog otpada te je ona prva crno na bijelo povezala operacije obitelji Šincek s lokalnim strukturama. Zato i danas prima prijetnje.

O ozbiljnosti vašeg bavljenja ovom ekološkom strahotom, gospodo zastupnici, najbolje je svjedočila infantilna rasprava na saborskoj sjednici u četvrtak, u kojoj je postavljeno vrlo malo važnih pitanja. Jasno nam je da ste uvrijeđeni i pomalo izgubljeni, aduti u ovoj igri su postali ogromni, jer ovo je najrazornija afera u novijoj povijesti HDZ-a. Vi niste imali dokaze, mi smo vam ih dali. Zato se poklopite po ušima.

Odgovor na neugodnu satiru nije ljutnja na medij koji je problem dokumentirao. Odgovor je pokazati vlastitim radom da je kritika bila promašena. Činjenica da se političar osjeća prozvanim nije dokaz da su novinari pretjerali. Najčešće je to samo znak da je pitanje pogodilo tamo gdje treba.