Obavijesti

News

Komentari 3
DRAMA U NüRNBERGU

Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, na terenu jake snage policije!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, na terenu jake snage policije!
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .

Zračna luka Nürnberg zatvorena je za zračni promet oko podneva zbog velike policijske operacije! Kao razlog naveden je "nepotvrđeni izvanredni događaj u letu", rekao je glasnogovornik zračne luke u razgovoru za njemačku tiskovnu agenciju, javlja Handelsblatt.

"Pretpostavljamo da se radi o mogućoj izvanrednoj situaciji tijekom leta. Međutim, to još uvijek nije potvrđeno", poručuje glasnogovornik policije za Tagesspiegel.

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa . 

Avion je u međuvremenu sigurno sletio, međutim, zračna luka će zasad ostati zatvorena, a policijska operacija je u tijeku, rekao je glasnogovornik zračne luke.

Potvrdio je i da su zrakoplov pratili borbeni zrakoplovi Eurofighter.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija
Plenković o otpadu u Gospiću: Kakve veze mi imamo s tim?
VIDEO: Odbacuje odgovornost

Plenković o otpadu u Gospiću: Kakve veze mi imamo s tim?

Premijer Andrej Plenković komentirao je sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću te optužbe oporbe o ugrožavanju zdravlja građana, ističući kako odgovorni za situaciju snose posljedice.
UŽIVO Jandroković izbacio Bulja iz Sabora, Plenković oporbi: Sigurno ćete izgubiti izbore
PRATITE UŽIVO

UŽIVO Jandroković izbacio Bulja iz Sabora, Plenković oporbi: Sigurno ćete izgubiti izbore

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026