Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, na terenu jake snage policije!

Zračna luka Nürnberg zatvorena je za zračni promet oko podneva zbog velike policijske operacije! Kao razlog naveden je "nepotvrđeni izvanredni događaj u letu", rekao je glasnogovornik zračne luke u razgovoru za njemačku tiskovnu agenciju, javlja Handelsblatt.

"Pretpostavljamo da se radi o mogućoj izvanrednoj situaciji tijekom leta. Međutim, to još uvijek nije potvrđeno", poručuje glasnogovornik policije za Tagesspiegel.

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .

Avion je u međuvremenu sigurno sletio, međutim, zračna luka će zasad ostati zatvorena, a policijska operacija je u tijeku, rekao je glasnogovornik zračne luke.

Potvrdio je i da su zrakoplov pratili borbeni zrakoplovi Eurofighter.