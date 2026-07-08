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PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Ekologija bi nam danas trebala biti svetinja i jedini razvoj

Piše Bojana Mrvoš,
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Ekologija bi nam danas trebala biti svetinja i jedini razvoj
24sata Korčula: Devastacija šume na području Natura 2000 | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Nisu li ekološki projekti najbolji mogući razvoj koji bi trebalo poticati? Ili nam treba još betonizacije, asfalta?

Denis Bogoević-Marušić, Maja Čalić i Maro Bartulović proizvođači su ekoloških vina na Pelješcu, prave ga bez “kemije”, na svojoj djedovini, i osvajaju za to nagrade. Korištenje herbicida i pesticida daje bolji prinos, ali uništava zemlju, zato im je važno ekološki proizvoditi. Razmišljaju 50, pa i 100 godina unaprijed, za djecu i unuke, da i njima ostane čiste zemlje. Razmišljaju onako kako bi svaki pametan i racionalan stanovnik ove zemlje, i Zemlje, trebao razmišljati. Pelješki su vinari očajni jer Županija preko njihovih vinograda želi sagraditi novu cestu, “bolju” od dobre postojeće, na samo pola kilometra od nje. Ali tom bi se novom cestom, nota bene, trebalo pet minuta brže stizati na trajekt za Korčulu. Jer vrijeme je novac, turisti su novac, život je - novac. Tako razmišljaju oni koji su cestu potegnuli preko ekoloških vinograda i maslinika, koji, žale se vinogradari, pričaju o “razvoju”.

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