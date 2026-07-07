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STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu

Piše Iva Tomas,
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STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu
Foto: Sasa Miljevic
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Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti

Dva mrtva tijela pronađena su u dvorišnom stanu u Osijeku. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, priopćio je Operativno komunikacijski centar Policijske uprave. 

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Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti.

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