Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti
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STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu
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Dva mrtva tijela pronađena su u dvorišnom stanu u Osijeku. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, priopćio je Operativno komunikacijski centar Policijske uprave.
Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti.
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